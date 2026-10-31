Интенсивность дождей в Москве выросла втрое

Власти Москвы зафиксировали троекратный рост интенсивности ливней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Столичные власти отмечают, что норма осадков, которая раньше выпадала за час, теперь может обрушиться на город за 20 минут. Об этом Урожаева рассказала в интервью ТАСС.

«Раньше у нас нормой считались осадки 30 мм в час. Сейчас мы видим ливни, когда те же 30 мм выпадают за 20 минут. То есть интенсивность увеличилась в три раза», – сказала Урожаева.

Руководитель департамента отметила, что подобные ливни приводят к подтоплению подвалов и затоплению дорог, поскольку вся городская ливневая канализация проектировалась под другие метеоусловия. По словам чиновницы, сейчас специалисты проводят перерасчеты и готовят проекты новых сложных инженерных сооружений для эффективной борьбы с осадками.

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