Приставы передали в Гохран изъятые у экс-судьи с Кубани золотые слитки

Приставы передали в Гохран более тысячи золотых слитков экс-судьи Чернова

Tекст: Тимур Шайдуллин

В рамках исполнительного производства в отношении членов семьи экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц судебные приставы передали в Гохран России свыше тысячи золотых слитков и монет. Об этом сообщил ТАСС директор ФССП Дмитрий Аристов.

В апреле Октябрьский районный суд Краснодара по иску Генпрокуратуры обратил в доход России имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова и аффилированных с ним лиц почти на 900 млн рублей. Были изъяты 9,1 тыс. кв. м земли, 22 млн рублей и 36 кг золота. Ответчиками по иску также выступали дочь Чернова, судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель, и его бывшая супруга, президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова.

В августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 87 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млрд рублей, которые принадлежали Чернову и связанным с ним лицам.

Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года и ушел в отставку в 2019 году по достижении 70-летнего возраста. В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его статус судьи в отставке. В настоящее время он проживает на Кипре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд на Кубани изъял имущество бывшего судьи одного из районов региона на сумму более 228 млн рублей. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей лишила Александра Чернова статуса судьи.