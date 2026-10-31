Житель Приморья скончался после 17 лет курения вейпов

В Приморье 33-летний мужчина умер после 17 лет курения электронных сигарет

Tекст: Тимур Шайдуллин

33-летний житель Приморского края обратился к врачам с жалобами на одышку и резкое ухудшение самочувствия. Пациента госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако обследование также выявило диссеминированный туберкулез и фиброз. Здоровая ткань легких оказалась заменена рубцами, пишут «Вести» со ссылкой на SHOT.

Пациент признался, что курил в течение 17 лет, отдавая предпочтение электронным сигаретам. Несмотря на лечение, состояние больного стремительно ухудшалось. Его перевели в реанимацию с тяжелой дыхательной недостаточностью, но спасти мужчину не удалось.

Медики отмечают, что вейпы серьезно подрывают иммунитет легких, увеличивая риск развития туберкулеза у активных парильщиков в четыре-пять раз. За прошедший год количество случаев тотального поражения легких из-за курения электронных сигарет возросло на 30%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пульмонолог Евгений Попов заявил о риске развития попкорновой болезни легких у курильщиков вейпов.

В мае житель Саратовской области едва не задохнулся из-за резкого падения уровня кислорода в крови на фоне многолетнего употребления электронных сигарет.

Ранее источники сообщили о подготовке полного запрета производства, импорта и розничной продажи вейпов в России.