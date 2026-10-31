Бернем допустил принесение извинений за роль Британии в работорговле

Guardian: Бернем не исключил извинений за роль Британии в работорговле

Tекст: Мария Иванова

Лондон рассматривает возможность официального признания вины за трансатлантическую работорговлю, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика в The Guardian.

«Мы предлагаем структурированный диалог с теми, кого затронула трансатлантическая работорговля. Важной частью этого процесса станет рассмотрение призывов к принесению официальных извинений от имени британского государства, и я это не исключаю», – написал Бернем.

Он назвал работорговлю жестоким преступлением и выразил сожаление из-за страданий миллионов людей. В воскресенье политик примет участие в саммите стран Содружества на Антигуа.

При этом глава правительства выступил против выплаты финансовых репараций, объяснив, что современные британцы не могут нести ответственность за исторические преступления другой эпохи. Вместо этого Лондон рассмотрит реструктуризацию долгов беднейших стран Содружества для обеспечения более выгодных процентных ставок и длительных сроков погашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно о намерении премьер-министра Британии Энди Бернема уйти от спора о репарациях за работорговлю на саммите Содружества.

В среду король Великобритании Карл III заявил о великих страданиях из-за работорговли в колониях в Карибском бассейне.

Во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний королевства о выплате компенсаций.