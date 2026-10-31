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    31 октября 2026, 12:34 • Новости дня

    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян

    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
    @ Gabwt2020/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный частный банк Аргентины Galicia без предупреждения закрыл счета переехавших в страну граждан России и Белоруссии по коммерческим соображениям.

    Аргентинский банк Galicia приступил к блокировке счетов переехавших в страну россиян. У части пострадавших клиентов есть аргентинское гражданство. Заблокированные пользователи потеряли доступ к своим средствам через мобильное приложение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

    Некоторые из лишившихся доступа к деньгам клиентов также не могут открыть новый счет в кредитной организации. В самом банке объяснили блокировки «коммерческими соображениями». Отмечается, что на аналогичные проблемы жалуются и местные жители.

    В настоящий момент почти 500 выходцев из России и Белоруссии готовят коллективный иск к финансовой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе швейцарский банк Swissquote также прекратил обслуживание ряда проживающих в стране граждан России.

    В июне крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos предупредил часть российских клиентов о принудительном закрытии счетов. В том же месяце французский банк ограничил обслуживание усыновленного россиянина из-за указанного в документах места рождения.

    31 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств
    @ Toms Kalinis/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных жителей в ночное время без средств к существованию.

    Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

    «Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

    По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

    В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.

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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Эксперты раскрыли схему обмана с забытыми в банкоматах картами

    Мошенники начали вымогать деньги с помощью забытых в банкоматах карт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» порекомендовали москвичам не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты, так как они могут оказаться частью схемы по вымогательству денег.

    Злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве и ждут случайного прохожего. Когда человек пытается извлечь пластик, появляются мнимый владелец и подставные свидетели, которые обвиняют его в краже и требуют заплатить для урегулирования конфликта, передает mos.ru.


    Нередко такая карта является заранее заблокированной пустышкой, однако мошенники требуют от жертвы значительные суммы.

    Для защиты от провокаций специалисты советуют не извлекать забытую карту, не нажимать кнопки банкомата и сразу сообщить о находке в банк. Если карта уже оказалась в руках, следует дождаться сотрудника кредитной организации. При появлении мнимого владельца нельзя пытаться договориться: эксперты рекомендуют сразу вызывать полицию, так как аферисты боятся официальных разбирательств.

    «Эта схема – показательный пример использования злоумышленниками психологического давления. Человек не совершал кражи, а лишь проявил бдительность, попытался помочь. Но под давлением группы и ложных обвинений он часто теряет способность трезво мыслить и может согласиться на незаконные требования», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило об использовании дистанционными мошенниками предлога о грозящей блокировке счетов в системе быстрых платежей.

    Ранее эксперты московского проекта «Перезвони сам» сообщили о хищении злоумышленниками средств со счетов держателей Пушкинской карты.

    Также в МВД рассказали о вымогательстве денег с помощью намеренно оставленных в банкоматах банковских карт.

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    31 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову

    Власти Латвии навсегда закрыли въезд в страну Собчак и Богомолову

    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российской журналистки Ксении Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова.

    Журналистку Ксению Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова включили в список нежелательных лиц для посещения Латвии без уточнения конкретных причин. Соответствующее решение было принято на основании местного законодательства, пишет РБК.

    «В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», – сообщила глава МИД Латвии Байба Браже.

    Упомянутая статья латвийского закона об иммиграции позволяет запрещать иностранцам въезд в страну, при этом окончательное решение принимает глава министерства иностранных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Латвии Байба Браже запретила въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину.

    Летом власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц.

    В прошлом году въезд на латвийскую территорию запретили российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерины Андреевой.

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    30 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой прекратить троллинг в связи со взломом платформы.

    «Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.

    Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.

    Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.

    Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.

    Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    28 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к панафриканскому рейтинговому агентству

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые структуры заинтересованы в установлении контактов с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с руководителями региональных организаций Африки Путин сообщил, что финансовые организации России хотят сотрудничать со сформированным в этом месяце в рамках Африканского союза новым рейтинговым агентством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также отметил полезность взаимодействия между российскими банками и панафриканской платежно-расчетной системой. По его словам, недавно стартовали отраслевые диалоги ведомств России с комиссариатами Афросоюза.

    Кроме того, Россия намерена продолжать координацию с объединением по вопросам внешней политики, включая разрешение кризисов и обеспечение безопасности, добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    На выставке для лидеров стран Черного континента Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Председатель Афросоюза и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Владимиру Путину как к брату.

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    28 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    МИД напомнил о введении визового режима с Черногорией

    МИД напомнил россиянам о введении Черногорией виз с 1 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские граждане с 1 ноября 2026 года смогут въезжать в Черногорию только при наличии визы, напомнил консульский департамент МИД России.

    Черногория уведомила российскую сторону о прекращении действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 24 сентября 2008 года. Это означает отмену безвизового режима с 1 ноября 2026 года, говорится в сообщении Telegram-канала консульского департамента МИД.

    В ведомстве уточнили, что для получения виз можно обращаться в центры предоставления услуг VFS Global в Москве, Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольство Черногории в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Подгорице сообщило об увеличении числа прибывающих в Черногорию российских граждан.

    В четверг дипломаты уточнили, что россиянам с видом на жительство в Черногории отдельная въездная виза не потребуется.

    На прошлой неделе посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил об официальном уведомлении Москвы о введении визового режима.

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    30 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    ФНС начала тестировать модель для выявления скрывающих доходы самозанятых

    ФНС начала тестировать поиск скрывающих доходы самозанятых

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная налоговая служба начала тестировать скоринговую модель, которая поможет выявлять скрывающих свои доходы самозанятых граждан по аннулированным чекам, сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.

    Модель ищет недобросовестных налогоплательщиков, которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог», пишут «Ведомости».

    «Федеральная налоговая служба апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми», – заявил Мальцев.

    По словам Мальцева, о сокрытии доходов может свидетельствовать систематическая отмена чеков за определенный период или их аннулирование партнером самозанятого, например банком или цифровой платформой. Представитель службы добавил, что ведомство постоянно осуществляет риск-ориентированный контроль, при этом новая система не создаст ограничений для честных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замглавы ФНС Дмитрий Сатин заявил о планах властей сформировать концептуальную основу единого переходного налогового режима для самозанятых. Летом Федеральная налоговая служба стала запрашивать у состоятельных неработающих граждан информацию об источниках доходов для оплаты крупных покупок.

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    29 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    ЦБ предложил увеличить переводы через СБП для бизнеса до 30 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк России планирует увеличить предельную сумму одного платежа через Систему быстрых платежей для бизнеса до 30 млн рублей.

    Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект указания об увеличении предельной суммы одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса до 30 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, лимит по переводам планируется повысить с 22 ноября 2027 года. Нововведение затронет расчеты между юридическими лицами, а также переводы граждан и бизнеса в бюджетную систему страны.

    В регуляторе пояснили, что предлагаемая мера позволит предпринимателям эффективнее выстраивать операционную деятельность и ускорит оборачиваемость средств. Платежи в бюджет станут удобнее и быстрее для граждан, бизнеса и Федерального казначейства. Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 ноября включительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сравнила владение цифровым рублем с наличием ключей от множества дверей в одну комнату.

    На прошлой неделе Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тайдон» из-за полной утраты платежеспособности.

    В августе ЦБ сообщил о разработке технологии для совершения платежей в отсутствие сети.

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    28 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о готовности передать странам Африки технологии сбора налогов

    Путин предложил лидерам стран Африки российские технологии сбора налогов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил, что российская сторона обладает передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования и готова ими поделиться.

    «У нас хорошие технологии, вот именно реально хорошие, рекомендую вам познакомиться, специалистов прислать, в области налогообложения, функционирования фискальных служб, таможенного регулирования, все лучше и лучше технологии, причем они не бумажные, а именно цифровые технологии», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, при введении единых стандартов с ближайшими партнерами собираемость налогов возрастает, и Москва готова поделиться этими современными цифровыми инструментами со странами Африки.

    «И мы готовы с вами этим поделиться, это современные цифровые инструменты», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами и заявил о готовности делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    30 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Минфин объяснил изменение условий семейной ипотеки

    Минфин: Условия семейной ипотеки изменили ради поддержки многодетных семей

    Минфин объяснил изменение условий семейной ипотеки
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изменение условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября связано с необходимостью увеличить финансовую поддержку семей с большим количеством детей, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    «Потребность в поддержке, безусловно, выше для тех семей, у кого больше детей. Расходы на их содержание, образование, отдых и лечение у многодетных семей кратно выше. Эта логика и была заложена в модификацию, вступившую в силу с 1 октября», – приводит РИА «Новости» слова Яковлева из подкаста «Под одной крышей».

    Кроме того, пересмотр условий программы стимулирует рождаемость, поскольку обновленная конструкция предполагает «бесшовный переход на более низкую ставку при рождении второго и последующих детей».

    Яковлев напомнил, что с 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Также изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья.

    По данным Минфина, с начала действия программы семейной ипотеки выдано более 2 млн кредитов на сумму около 11 трлн рублей. При этом Яковлев отметил, что теперь по одной программе на семью можно взять только один кредит, а новый кредит можно оформить при рождении очередного ребенка и погашении прошлой семейной ипотеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    До этого Минфин объявил об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки».

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    30 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Лодка с российскими туристами взорвалась на Бали

    Tribun Kaltim: На Бали взорвалась лодка с российскими туристами

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов индонезийского острова Бали взорвалась и загорелась лодка с четырьмя российскими туристами, все спасены, сообщило издание Tribun Kaltim.

    Инцидент произошел в водах залива Гамат в районе Нуса-Пенида. Лодка с четырьмя туристами из России и гидом готовилась покинуть залив, когда в кормовой части, где расположены компоненты батареи, произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Tribun Kaltim.

    Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью местной полиции, гид и туристы прыгнули в море, чтобы спастись от огня. Проходившее мимо судно подобрало их и доставило на берег.

    По словам гида, перед отправлением лодка прошла проверку технической исправности, которая подтвердила ее пригодность для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии информации о пострадавших россиянах при взрыве в аэропорту Эр-Рияда.

    В прошлом месяце шесть человек погибли в результате взрыва здания в туристическом районе Афин.

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    29 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России обернется в первую очередь наказанием для самих европейских стран, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что европейские политики ранее подчеркивали, будто санкции направлены не на российский народ, а на изменение внешнеполитического курса России.

    «Если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации – кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну сообщала, что Эстония призвала страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

    Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил об отсутствии планов зеркального ответа на ужесточение визового режима Евросоюзом.

    В начале месяца глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество туристических виз для россиян и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

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    29 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Яндекс объявил финансовые результаты за III квартал 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    Яндекс отозвал опубликованные ранее прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год в связи с октябрьскими атаками беспилотников на центры обработки данных компании.

    В компании отметили, что после октябрьских атак на инфраструктуру возникли дополнительные внешние факторы, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. При этом Яндекс рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов со следующего квартала, сообщается в пресс-релизе компании.

    Выручка группы в третьем квартале 2026 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 411 млрд рублей. За девять месяцев показатель составил 1,17 трлн рублей. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 2% и составила 46 млрд рублей.

    Октябрьские атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал.

    Компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и бизнеса, а также подчеркнула, что в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат, так как заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» сообщил о переносе уцелевших после атак беспилотников суперкомпьютеров на новые вычислительные площадки.

    На прошлой неделе сервис «Яндекс Директ» возобновил работу после ограничений из-за ударов по центрам обработки данных.

    В середине месяца в «Яндексе» опровергли информацию об отсутствии страховки у пострадавших дата-центров.

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