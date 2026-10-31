Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Аргентинский банк Galicia приступил к блокировке счетов переехавших в страну россиян. У части пострадавших клиентов есть аргентинское гражданство. Заблокированные пользователи потеряли доступ к своим средствам через мобильное приложение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

Некоторые из лишившихся доступа к деньгам клиентов также не могут открыть новый счет в кредитной организации. В самом банке объяснили блокировки «коммерческими соображениями». Отмечается, что на аналогичные проблемы жалуются и местные жители.

В настоящий момент почти 500 выходцев из России и Белоруссии готовят коллективный иск к финансовой организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе швейцарский банк Swissquote также прекратил обслуживание ряда проживающих в стране граждан России.

В июне крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos предупредил часть российских клиентов о принудительном закрытии счетов. В том же месяце французский банк ограничил обслуживание усыновленного россиянина из-за указанного в документах места рождения.