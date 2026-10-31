Победителями шестого сезона «ТопБЛОГа» стали 60 блогеров

Награды проекта «ТопБЛОГ» получили 60 авторов из 29 регионов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финал шестого сезона «ТопБЛОГа» собрал в Мастерской управления «Сенеж» более 400 финалистов и выпускников трех направлений, лауреатами стали 60 авторов из 29 регионов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В числе главных итогов – 22 медиапроекта для здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства, спорта и туризма, они получат реализацию с шестью федеральными министерствами.

«Вы создаете новый язык и новые форматы общения с людьми – в этом ваша большая ценность», – заявил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Победителями трека «Министерство контента» стали 30 авторов, еще 30 – в образовательном треке «Медиакампус»: из более чем 35,5 тыс. претендентов в финал прошли 150 человек, почти 240 участников на место. Обучение по программе трека прошли 550 авторов, 155 из них продолжили подготовку проектов с министерствами.

Проекты с Минпросвещения – о поддержке семей и молодых учителях, с Минздравом – о профилактике заболеваний, с Минпромторгом – об инженерных профессиях, с Минсельхоза – о технологиях в АПК, с Минспорта – о занятиях спортом, с Минэкономразвития России – о привлечении китайских туристов.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин назвал главным результатом сезона сообщество авторов, для которых судьба страны стала личной темой. За шесть лет проект объединил более 350 тыс. участников из 89 регионов и 50 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее проект «ТопБЛОГ» запустил акцию «Родное в объективе» к своему шестилетию.

Также участники проекта из 51 региона приступили к созданию социально значимых инициатив для шести федеральных ведомств в Мастерской управления «Сенеж».