  • Новость часаПосольство в Варшаве назвало спокойной обстановку вокруг дипмиссии
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    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса
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    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
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    31 октября 2026, 12:26 • Новости дня

    Ранее судимый мужчина с ножом задержан в культурном центре Петербурга

    МВД: В Петербурге пьяный мужчина размахивал ножом в культурном центре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину, размахивавшего ножом в социально-культурном центре и напугавшего клиентку маркетплейса.

    Очевидцы сообщили в пятницу вечером, что в социально-культурном центре на улице Подвойского мужчина размахивает ножом, передает РИА «Новости». Его остановили охранники центра.

    «В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции на месте происшествия задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения 48-летний местный житель, ранее судимый за 4 эпизода мошенничества», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

    Задержанный также успел напугать посетительницу пункта выдачи маркетплейса. Приставив нож, он потребовал деньги и скрылся. Женщина обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее напавшему на преподавателя с ножом в петербургской школе несовершеннолетнему предъявили обвинение.

    В Барнауле 15-летнего подростка поместили под стражу за угрозу ножом ученице.

    Также Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Юрия Артемьева по обвинению в нападении с ножом на посетителей гипермаркета.

    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

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    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей

    Африканские предприниматели в Москве пришли в восторг от российского мороженого

    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское мороженое вызвало неподдельный интерес у африканских бизнесменов, приехавших в Москву на саммит Россия – Африка, рассказал глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.

    По его словам, в африканских странах мороженое является деликатесом, передает РИА «Новости». На конференции «Бизнес-диалог Москва – Африка» гостям предложили угощения, среди которых «гвоздем» стало мороженое: шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

    «Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту – для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса», – заметил Гоуенд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на полях саммита госкорпорация «Росатом» и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о включении сельского хозяйства, транспорта, промышленности и поставок оборудования в ключевые направления сотрудничества.

    В среду президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций саммита Россия – Африка.

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    31 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств
    @ Toms Kalinis/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных жителей в ночное время без средств к существованию.

    Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

    «Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

    По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

    В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    30 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

    Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

    В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.

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    31 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Минобороны: Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Алешки Херсонской области, пожелавшие при эвакуации уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель, сообщило Министерство обороны.

    Эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Минобороны.

    Отмечается, что перевозка осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных в рамках гуманитарной миссии жителей города Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Яна Лантратова отметила прибытие в Алешки для передачи жителям гуманитарной помощи совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

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    31 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о проблемах Европы из-за протестов в Польше

    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в Польше и заявил, что у Европы не все в порядке.

    Дмитриев отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил о необходимости отстранить и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. «Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты», – написал глава РФПИ в соцсети Х, призвав европейцев «искупить свою вину», передает ТАСС.

    В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. У здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на субботу ситуация обострилась: к охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции, а протестующие пытались прорваться через ограждение.

    В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда.

    Президент Польши созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

    Президенту Польши попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве, но с усилием он смог проникнуть внутрь.

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    31 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу

    Немецкий политик Фронмайер назвал безумием решение ЕК по российскому газу

    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу
    @ Oliver Zimmermann/imago/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    «Разве это не безумие?.. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие суммы, потому что этого хочет Европейская комиссия», – передает RT его сообщение в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил об ударе Европы по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

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    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

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    31 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – евродегенераты
    Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – евродегенераты
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Max заявил, что «евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией». Так он прокомментировал то, что ряд министров иностранных дел стран G20 отказались от участия в совместном фото с главой МИД Сергеем Лавровым в США.

    «Причина – в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации. А стало быть, карточки с этими первертами теперь стали разновидностью порно. Потому американцы правильно решили снести общее фото», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Сергеем Лавровым.

    В пятницу западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с Сергеем Лавровым.

    Сам Йоханн Вадефуль заявил о готовности участвовать в совместном фотографировании.

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    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    30 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Кристина Орбакайте не намерена обращаться в правоохранительные органы из-за появления надписей на заборе ее дома в Подмосковье, сообщила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

    Разрисованный граффити в Подмосковье особняк оказался домом певицы Кристины Орбакайте. Обращаться в полицию по этому поводу собственница не планирует, сообщила ТАСС помощница матери Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой, Елена Чупракова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу неизвестные оставили надпись на заборе дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки.

    В августе знаменитый замок Пугачевой в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин.

    В июле Алла Пугачева уступила свою роскошную квартиру на побережье Атлантического океана Кристине Орбакайте за один доллар.

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    31 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда

    TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда

    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

    Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.

    Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.

     Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.

    Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.

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