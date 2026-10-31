Ранее судимый мужчина с ножом задержан в культурном центре Петербурга

Очевидцы сообщили в пятницу вечером, что в социально-культурном центре на улице Подвойского мужчина размахивает ножом, передает РИА «Новости». Его остановили охранники центра.
«В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции на месте происшествия задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения 48-летний местный житель, ранее судимый за 4 эпизода мошенничества», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
Задержанный также успел напугать посетительницу пункта выдачи маркетплейса. Приставив нож, он потребовал деньги и скрылся. Женщина обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее напавшему на преподавателя с ножом в петербургской школе несовершеннолетнему предъявили обвинение.
В Барнауле 15-летнего подростка поместили под стражу за угрозу ножом ученице.
Также Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Юрия Артемьева по обвинению в нападении с ножом на посетителей гипермаркета.