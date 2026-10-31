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    31 октября 2026, 12:27 • Новости дня

    Путин отметил вклад движения «Абилимпикс» в самореализацию инвалидов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин отметил важную роль движения «Абилимпикс» в помощи людям с ограничениями по здоровью в реализации профессиональных способностей.

    Президент Владимир Путин отметил вклад движения «Абилимпикс» в помощь инвалидам в реализации профессиональных способностей, получении новых знаний и поиске работы.

    «Движение «Абилимпикс» выполняет важную, ответственную миссию – помогает людям с ограничениями по здоровью реализовать свои способности, получить новые знания и компетенции, найти дело по душе», – говорится в приветственной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что многие участники движения успешно работают в различных отраслях экономики и социальной сферы, на государственной службе и в творческих организациях, а также реализуют общественные, патриотические и просветительские проекты.

    По словам президента, профессиональные достижения участников «Абилимпикс» служат примером для тех, кто стремится добиваться поставленных целей, несмотря на сложные обстоятельства. Глава государства выразил уверенность в высоком мастерстве участников чемпионата и открытии для них новых профессиональных горизонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении 154 специалистов в сборную столицы для участия в чемпионате «Абилимпикс».

    Летом в Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов спецоперации, победителями которого стали 63 конкурсанта. В том же месяце Путин подчеркнул искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих в приветствии участникам соревнований.

    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
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    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

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    30 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    @ Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Демократической Республикой Конго Феликсом Чисекеди сообщил, что в России хорошо знают, помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу.

    Глава государства отметил, что Лумумба был истинным борцом за свободу и независимость африканских народов, передает РИА «Новости». «Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Накануне российский лидер выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка в Москве.

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    31 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Украинского историка поразила дерзость премьера Эстонии в адрес Путина

    Историк Гавришко удивилась отказу премьера Эстонии смягчать риторику о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский историк Марта Гавришко выразила удивление из-за отказа премьер-министра Эстонии Кристена Михала смягчать риторику в отношении президента России Владимира Путина по просьбе США.

    «Белый дом призывает Таллин смягчить риторику в отношении Кремля. Но, по-видимому, Эстония считает, что у нее есть несколько козырей в рукаве», – написала Гавришко в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Она также отметила заразительность фирменной наглости Владимира Зеленского.

    Накануне Михал заявил о необходимости продолжать давление на президента России для смены курса страны. При этом Reuters сообщало о просьбе Пентагона к ряду стран НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву, смягчить антироссийскую риторику из-за угрозы безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России вопреки просьбам союзников.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об агрессивном характере высказываний прибалтийских стран.

     Политолог Станислав Ткаченко сообщил о принятии Белым домом комплексной программы сближения с Россией.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

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    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

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    30 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина

    Президент Эритреи на встрече в Москве назвал Путина сильным человеком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил энергичность российского лидера и его активное участие в двусторонних мероприятиях.

    «Для меня честь вновь увидеться с вами, господин президент. И я вижу, что вы полны сил, принимаете участие в этих встречах. Для меня интересно наблюдать за таким сильным человеком», – передает слова Афеворки РИА «Новости».

    Лидер африканского государства добавил, что с большим интересом наблюдает за сохранением статуса России как сильной страны. Кроме того, он высоко оценил вклад Москвы в развитие двусторонних отношений с государствами Африканского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина «на ногах» на полях саммита Россия – Африка. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    Ранее президент России раскрыл свои способы сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин провел переговоры с лидером Южного Судана в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел в Москве переговоры с лидером Республики Южный Судан Салвой Кииром, прибывшим на саммит Россия – Африка.

    Встреча глав двух государств состоялась в пятницу в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Власти Южного Судана назвали приоритетными направлениями сотрудничества с Москвой добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и нефтяную отрасль. Руководство африканской республики рассчитывает привлечь в страну российский бизнес.

    Кроме того, Южный Судан заинтересован в поставках российской сельхозтехники и оборудования для геологоразведочных работ. Россия рассматривает возможность импорта из африканского государства косметических масел, орехов, фруктов, чая и кофе.

    Республика Южный Судан провозгласила независимость в 2011 году и является самым молодым государством в мире. Россия вошла в число первых стран, признавших суверенитет республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.

    Глава российского государства передал председателю Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану подготовленную Москвой дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

    В среду Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин высоко оценил внимание к русскому языку в ЦАР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ценит внимание, которое уделяется русскому языку в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой.

    «В вашей столице создана ассоциация выпускников советских и российских вузов, действует культурный центр «Русский дом» и центр открытого образования на русском языке. Мы высоко ценим, господин президент, ваше внимание к этим вопросам», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку республике, а число заявок от граждан ЦАР на обучение в российских вузах продолжает расти. Российский лидер также отметил солидарность двух стран на международной арене и поблагодарил ЦАР за поддержку инициатив Москвы в ООН.

    В свою очередь Туадера поблагодарил Путина за исключительную организацию саммита Россия – Африка. По его словам, форум подтвердил возможность создания партнерства между Африкой и Россией на основе взаимного уважения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.

    Туадера заявил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства на переговорах.

    В тот же день Путин сообщил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

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    30 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о благоустройстве военных городков и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

    Глава государства поручил правительству до 15 декабря 2026 года рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство для распространения программы «Формирование комфортной городской среды» на военные городки и ЗАТО, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    Инициативу выдвинул Герой России, депутат от фракции «Единая Россия» Дашибал Мункожаргалов на встрече с Путиным в августе. По словам парламентария, предложение основано на запросах военнослужащих и их семей.

    «У них должна быть возможность участвовать в благоустройстве дворов, парков, детских и спортивных площадок рядом с домом и в общественных пространствах создавать условия для маломобильных групп граждан», – отметил Мункожаргалов.

    Для реализации проекта потребуется скорректировать законодательство и определить механизмы софинансирования содержания благоустроенных объектов с учетом возможностей регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации.

    В августе партия подготовила проект обновления инфраструктуры с благоустройством общественных пространств.

    В июне глава государства поддержал предложение партии о дополнительном финансировании летнего отдыха для детей участников спецоперации.

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    30 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом ЦАР в Кремле

    Путин провел переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, прибывшим на саммит Россия – Африка.

    Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». В марте этого года лидеры уже встречались в Москве, тогда российский президент подчеркнул перспективы сотрудничества двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.

    Также среди возможных сфер взаимодействия отмечалось освоение запасов минерального сырья. ЦАР выразила заинтересованность в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также предложила манго, кунжут, черный перец и высококачественную древесину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства.

    В марте президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил признательность за поставку злаков.

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    30 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин анонсировал открытие посольства Того в Москве
    Путин анонсировал открытие посольства Того в Москве
    @ Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что в Москве в скором времени начнет работу посольство Тоголезской Республики.

    Глава государства напомнил, что Россия и Того поддерживают плодотворное сотрудничество на протяжении 66 лет. В сентябре текущего года вступило в силу соглашение об основах межгосударственных отношений, передает ТАСС.

    «Ценим то внимание, которое руководство Того уделяет сотрудничеству с Россией», – заявил Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

    Кроме того, в августе возобновило работу посольство России в Ломе, столице Того, а теперь готовится открытие дипломатического представительства африканской страны в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с главой совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.

    Накануне президент выразил поддержку намерению Ботсваны, Сейшельских Островов и Того открыть свои дипломатические представительства в Москве.

    В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах в течение двух лет.

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    30 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Эритреи

    Путин встретился в Кремле с президентом Эритреи Афеворки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в Кремле провел переговоры с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, который прилетел в Москву на третий саммит Россия-Африка.

    Предыдущая встреча лидеров состоялась в июле 2023 года в рамках второго саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Тогда Путин отметил дружественный характер российско-эритрейских связей, которые развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.

    Сейчас Эритрея является последовательным союзником России на международных площадках, в частности, голосуя против антироссийских резолюций в ООН. Позиции стран по ключевым вопросам близки или совпадают.

    Москва и Асмэра видят перспективы сотрудничества в горнодобывающей отрасли, энергетике, сельском хозяйстве и IT. Кроме того, страны развивают взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в подготовке эритрейских кадров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел переговоры с лидером Южного Судана Салвой Кииром.

    В тот же день российский лидер заявил об успешном развитии отношений со странами Африки.

    Накануне Путин назвал союзничество России и африканских государств неоспоримым.

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