Путин отметил вклад движения «Абилимпикс» в самореализацию инвалидов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин отметил вклад движения «Абилимпикс» в помощь инвалидам в реализации профессиональных способностей, получении новых знаний и поиске работы.

«Движение «Абилимпикс» выполняет важную, ответственную миссию – помогает людям с ограничениями по здоровью реализовать свои способности, получить новые знания и компетенции, найти дело по душе», – говорится в приветственной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что многие участники движения успешно работают в различных отраслях экономики и социальной сферы, на государственной службе и в творческих организациях, а также реализуют общественные, патриотические и просветительские проекты.

По словам президента, профессиональные достижения участников «Абилимпикс» служат примером для тех, кто стремится добиваться поставленных целей, несмотря на сложные обстоятельства. Глава государства выразил уверенность в высоком мастерстве участников чемпионата и открытии для них новых профессиональных горизонтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении 154 специалистов в сборную столицы для участия в чемпионате «Абилимпикс».

Летом в Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов спецоперации, победителями которого стали 63 конкурсанта. В том же месяце Путин подчеркнул искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих в приветствии участникам соревнований.