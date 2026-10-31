Нацбанк Сербии отозвал лицензию у близкого к Вучичу Alta bank

Нацбанк Сербии отозвал лицензию у одного из крупнейших банков страны Alta bank

Tекст: Мария Иванова

Решение об отзыве разрешения на деятельность Alta banka было принято на последнем заседании НБС, передает РИА «Новости».

«Агентство по защите вкладов будет решением суда назначено конкурсным управляющим. Исполнительный совет констатировал, что отзыву предшествовали действия по контролю, которые были направлены на повышение банком ликвидности», – говорится в сообщении НБС.

В Нацбанке отметили, что финансовое положение банка значительно ухудшилось и существует вероятность возникновения угрозы интересам вкладчиков. Агентство по защите вкладов обеспечит выплаты застрахованных средств в срок до семи рабочих дней.

Владелец банка Давор Мацура считался близким к руководству Сербской прогрессивной партии. В последнее время его активы росли и включали розничные торговые сети, ювелирные магазины и предприятия строительного сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники протестов в Сербии проникли в студию телеканала TV Informer.

В понедельник правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку».

Политолог Николай Межевич заявил о риске скатывания оппозиции в антироссийский курс.