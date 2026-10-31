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    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    31 октября 2026, 12:18 • Новости дня

    Возле поместья Трампа во Флориде развернули зенитные ракетные комплексы

    The War Zone: У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за его безопасность.

    Зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger появились около поместья президента США Дональда Трампа во Флориде в Палм-Бич и возле аэропорта имени Трампа примерно в трех милях к западу, пишет The War Zone.

    Развертывание комплексов произошло около двух недель назад. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США подтвердили размещение наземных средств ПВО и систем борьбы с беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом безопасность президента США Дональда Трампа на гольф-поле в Нью-Джерси также обеспечивали зенитные ракетные комплексы Avenger.

    Ранее американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке политика на другой самолет в Анкаре ради предотвращения возможного покушения.

    А в прошлом году на территории аэропорта в Палм-Бич обнаружили подозрительный объект с прямым обзором на зону выхода американского лидера из самолета.

    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    31 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    «Северяне» под Харьковом узнали, как командиры ВСУ мотивируют солдат воевать

    ВС России узнали о методах мотивации солдат ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях и узнали, как командиры ВСУ борются с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, пытающегося спастись от боев.

    «В 127 отмбр ВСУ командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть. Таким образом командиры пытаются бороться с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, который отказывается идти на позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне" продвинулись на Липцовском направлении на двух участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 300 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного. Есть продвижение в районе Гарбузовки.

    В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» ударили по позициям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ в районе Березна и Мена.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. В Шосткинском районе позиционные бои идут в районе поселения Коренек. В Краснопольском районе артиллерия и расчеты FPV разбили позиции ВСУ в направлении Турьи, поддерживая продвижение штурмовиков.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу операторы беспилотников «Северян» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники ВСУ.


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    31 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В рядах ВСУ выявили воюющих за Украину японских наемников

    Боец спецназа «Ахмат» сообщил о десятках японских наемников в ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюет множество японских наемников, хотя начиналось все с нескольких десятков добровольцев.

    На стороне украинской армии воюет множество наемников из Японии, рассказал ТАСС военнослужащий спецназа «Ахмат», этнический японец с позывным Даня.

    «Сейчас тоже много, но, когда только началось СВО, 70 человек [воевали на стороне] Украины в добровольцах из Японии», – заявил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре колумбийскому наемнику Франко Эдгару Маурисио Эспинозе к 13,5 года колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    В четверг российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области.

    При этом боец спецназа «Ахмат» Даня ранее сжег свой японский паспорт.

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    30 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Судан передал США доказательства контрабанды американского оружия с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Судана Мухиеддин Салем заявил, что власти республики передали Вашингтону документы об использовании в местном вооруженном конфликте американского оружия, прибывшего с Украины.

    Власти Судана предоставили американской стороне свидетельства применения поступивших с Украины вооружений, передает РИА «Новости». «В прошлом году я лично возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников», – сказал Салем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем заявил о задержании и ликвидации участвовавших в вооруженном конфликте украинских снайперов.

    В четверг советник президента России Антон Кобяков заявил о резкой активизации украинских наемников в Африке в последние несколько лет.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.


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    30 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Польша анонсировала получение первых дронов MQ-9B SkyGuardian

    Минобороны Польши заявило о получении в январе дронов MQ-9B SkyGuardian

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В январе польская армия получит на вооружение первый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Глава польского оборонного ведомства во время посещения 12-й авиабазы в Мирославце подчеркнул, что этот дрон станет самым крупным и дорогим из всех беспилотных аппаратов, которые в настоящий момент использует национальная армия, передает РИА «Новости».

    «В январе мы получим первого «Рипера» на баланс Войска Польского», – сообщил Косиняк-Камыш.

    Контракт на приобретение трех комплексов MQ-9B SkyGuardian стоимостью 310 млн долларов министерство обороны Польши заключило в декабре 2024 года. Ожидается, что новые аппараты заменят версию MQ-9A Reaper, которую Варшава арендует с февраля 2023 года.

    По данным министерства, на модернизацию инфраструктуры авиабазы в Мирославце власти уже направили около 250 млн долларов. Еще порядка 900 млн злотых планируется выделить на создание логистического центра для обслуживания аппаратов SkyGuardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польское оборонное предприятие PIT-Radwar заключило контракт на поставку датских радиолокационных систем для борьбы с беспилотниками.

    В начале месяца Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешном выводе на орбиту трех польских разведывательных спутников. Работы над собственным ударным дроном типа «Шахед» Польша завершила еще в марте.

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    31 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций

    Трамп назвал сторонников санкций против России глупцами

    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с освобожденным из российской тюрьмы Стивеном Хаббардом в Белом доме заявил, что его освобождение связано с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    Трамп в пятницу встретился с Хаббардом в Овальном кабинете Белого дома, пишет The Washington Times. Во время беседы глава государства намекнул, что возвращение гражданина США связано с отменой санкций, введенных Конгрессом.

    «Они хотели, чтобы я [ввел санкции], пока я вел переговоры ради тебя», – заявил Трамп.

    При этом Хаббард добавил, что «Россия смеется над санкциями».

    В начале октября Трамп подписал указ об освобождении России от санкций, принятых Конгрессом в сентябре. Этот шаг позволил снять ограничения с официальных лиц и банков, против которых они были введены. После освобождения Хаббарда санкции не были восстановлены.

    В конце октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге сообщил об освобождении 74-летнего Хаббарда, отбывавшего срок в России за наемничество в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Ушаков сообщил о диалоге между Москвой и Вашингтоном о снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    На прошлой неделе сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда православный священник отец Иосиф выразил благодарность президентам России и США. При этом Песков опроверг связь между освобождением Хаббарда и Звинчука.

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    31 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт: В ВСУ негласно разрешили расстреливать дезертиров

    Военный эксперт Марочко: В ВСУ негласно разрешили расстреливать дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешило солдатам убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Ликвидация собственных побратимов в ВСУ – это уже распространенная практика на линии боевого соприкосновения. Такие случаи, о которых мне стало известно, зафиксированы в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике», – сказал Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что Киев пытается скрывать случаи расправ над дезертирами, однако попавшие в плен украинские солдаты часто рассказывают о них.

    Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило ликвидировать сослуживцев за попытки сбежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили о массовом дезертирстве солдат новосформированной бригады ВСУ в Сумской области.

    Дезертир ВСУ рассказал об отправке сослуживцев на верную смерть.

    Командир ВСУ пригрозил объявить дезертиром убежавшего из горящего блиндажа.

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    30 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата избили и похитили священника УПЦ

    Военкомы и полиция в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харькове сотрудники полиции и военные избили и похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиции в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ архимандрита Владимира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый казацкий».

    Отмечается, что архимандрит Владимир получил тяжелые травмы. Он пытался спрятаться на территории церкви, однако его схватили и начали избивать. Прихожане также пострадали, пытаясь защитить священнослужителя. Сейчас священник удерживается в помещении военкомата, и связаться с ним невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье похищенного в Киеве сотрудниками территориального центра комплектования священника канонической УПЦ Максима Костюченко отправили на учебный полигон в Черниговской области.

    В тот же день сотрудники военкомата в Чернигове мобилизовали протоиерея храма УПЦ Павла Товстогона.

    На прошлой неделе премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования от призыва.

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    30 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Латвия анонсировала военные учения на границе с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Латвии проведут с 2 по 10 ноября учения по развертыванию подразделений на границе с Россией и Белоруссией.

    Военнослужащие отработают развертывание подразделений в приграничной зоне, а также проведут разведку государственной границы и элементов «Балтийской линии обороны» в дневное и ночное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на страницу латвийских ВС в X (бывший Twitter).

    ВС Латвии совместно с Государственной пограничной охраной и полицией проверят скорость обмена информацией и координации действий в случае возникновения угрозы безопасности в приграничной зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России сообщил о наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    В понедельник около 3 тыс. военных многонациональной бригады альянса приступили к маневрам Resolute Reforger 2026 вблизи российских рубежей в Латвии.

    До этого сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение до конца года как минимум восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.

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    30 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в настоящее время не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планируется ли разговор двух лидеров. Он добавил, что в Кремле ничего не знают о возможном трехстороннем разговоре Путина с Трампом и Владимиром Зеленским, о котором упоминал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил необходимость серьезной предварительной работы перед возможной встречей Путина, Трампа и Зеленского.

    В воскресенье Песков сообщил о возможности двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

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    30 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    На учениях по дайвингу в Уругвае погибли трое военных

    Трое военных Уругвая погибли во время учений по тактическому дайвингу

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое военнослужащих Уругвая погибли во время курса тактического дайвинга в водах реки Уругвай, сообщила Национальная армия.

    Еще один военный был спасен, реанимирован и госпитализирован, передает РИА «Новости». В рамках курса подготовки тактических водолазов проводилось упражнение по ночному плаванию. Курсанты были привязаны к главному тросу и сопровождались лодками и каяками с инструкторами.

    Из-за технических причин несколько военнослужащих зацепились в воде за посторонний предмет. Чтобы освободить их, пришлось перерезать главный трос, в результате чего все четверо оказались под водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшего главнокомандующего военно-морскими силами Казахстана Каната Ниязбекова арестовали по делу о гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Летом прошлого года в Польше один военнослужащий погиб при опрокидывании бронетранспортера Rosomak в ходе ночных учений на полигоне.

    Весной прошлого года командование армии США в Европе и Африке сообщило об обнаружении мертвыми троих пропавших на учениях в Литве американских военных.

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