Кнайсль допустила введение режима ЧС в Польше

Кнайсль: Власти Польши могут ввести чрезвычайное положение

Tекст: Мария Иванова

«Полиция, вооруженные силы, возможно, находятся в смятении. Это беспрецедентная ситуация», – заявила Кнайсль в эфире RT.

Она предположила, что следующим этапом может стать объявление чрезвычайной ситуации. По ее мнению, такое развитие событий не сулит стране ничего хорошего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о сходстве кризиса вокруг судебной системы в Польше с незаконными методами украинских властей.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска на фоне кризиса вокруг Конституционного суда.

Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание политических сил для разрешения кризиса.