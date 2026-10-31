В Китае вырос спрос на российские мясо и йогурты

Спрос китайских потребителей на российские мясо и йогурты резко вырос

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спрос в Китае смещается в сторону качественных и уникальных российских продуктов питания, в том числе растут объемы поставок морепродуктов, йогуртов и кондитерских изделий, передает РИА «Новости».

«Слова Михаила Мишустина о популярности российских брендов – это не просто дипломатичный комплимент, а отражение реального сдвига в структуре спроса. Китайский потребитель и промышленник все больше ориентируются на качество и уникальность российских товаров», – заявил Манкевич.

Он уточнил, что наиболее динамичным сегментом стали продукты глубокой переработки, о чем свидетельствует рост товарооборота агропродукции между странами более чем на 30% за девять месяцев 2026 года. Если раньше доминировали зерно и масло, то теперь растет спрос на мясо, мясные продукты, морепродукты, йогурты и кондитерские изделия.

Манкевич добавил, что китайские потребители также проявляют интерес к высокотехнологичной продукции и химии. По его словам, на рынке востребованы не только углеводороды, но и продукты нефте- и газохимии, лесопереработки, а также промышленное оборудование, продукция авиастроения, атомной отрасли и приборостроения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экспорт мандаринов и их гибридов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз.

Также глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в установлении нового рекорда в двустороннем торговом обмене по итогам года.

Кроме того, главными темами II Российско-Китайского форума в Хабаровске стали перспективы расширения экспортной деятельности и укрепления транспортных связей.