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    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
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    31 октября 2026, 11:35 • Новости дня

    Торгпредство анонсировало запуск круизного лайнера между Москвой и Баку

    Между Москвой и Баку решили запустить круизный лайнер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов сообщил о планах запустить в ближайшее время круизное сообщение на лайнере класса люкс между Москвой и Баку.

    Между Москвой и Баку в ближайшее время может быть запущен круизный лайнер, сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов.

    «В ближайшее время мы планируем запустить круизный лайнер Москва – Баку», – сообщил Хакимов в эфире телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    Продолжительность путешествия составит в среднем 14 дней, по семь дней туда и обратно. Проект предусматривает государственную поддержку, в том числе субсидии Минпромторга на строительство лайнеров класса люкс.

    На сегодня один корабль уже готов, еще два находятся на подходе. В случае успеха проекта эти два судна также выйдут на маршрут до Баку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил о продолжении совместной работы Москвы и Баку по развитию западной ветки Международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил сохранение конструктивных связей двух государств.

    Осенью прошлого года Москва выразила надежду на урегулирование всех проблемных вопросов с Баку.

    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

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    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

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    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    30 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Эвакуированных жителей Алешек привезли в пункт размещения в Симферополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей города Алешки Херсонской области, пожелавших эвакуироваться в рамках гуманитарной миссии, доставили в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе.

    В ПВР подготовили помещения для размещения эвакуированных, развернули столовую и приготовили ужин, передает ТАСС. Врачи проводят осмотр доставленных людей и делают диагностику с применением мобильного флюорографа.

    Также на каждого человека заводят медицинскую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о возможности для жителей Алешек забрать домашних питомцев при эвакуации. Все желающие покинуть город смогли выехать в сторону России или Украины.

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    30 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Украина вновь проигнорировала призывы главы Белого дома Дональда Трампа остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Да, в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента также отметил, что украинские власти чувствуют себя смело благодаря поддержке со стороны европейских стран.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В середине месяца глава Белого дома назвал возобновление Украиной атак на российские НПЗ позором.

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    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    30 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    На саммите Россия – Африка подписали 53 межправительственных документа

    По итогам саммита Россия – Африка подписали 53 документа о сотрудничестве

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники третьего саммита и экономического форума Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений.

    На полях саммита было заключено 53 межправительственных и межведомственных документа, передает сайт президента России.

    В перечень вошли, к примеру, договор об основах отношений между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой, а также соглашение с Намибией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

    Мероприятия в рамках третьего саммита Россия – Африка проходили в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина на полях саммита Россия – Африка. В дни саммита президент России провел порядка 20 встреч с иностранными лидерами. Сам Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений. Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    30 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду на 3 декабря

    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спуск на воду серийного атомного ледокола «Ленинград» планируется приурочить ко Дню атомного ледокольного флота России, который отмечается 3 декабря, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Спуск на воду атомного ледокола «Ленинград», уже пятого серийного, так называемого, мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота», – передает слова Лихачева РИА «Новости».

    Ледокол «Ленинград» проекта 22220 строится на Балтийском заводе. Церемония закладки судна прошла 26 января 2024 года.

    Сейчас на судне продолжается монтаж оборудования, окраска и работы с винторулевым комплексом, а также формирование корпуса судна и его ледового пояса. Для прочности секции собираются из специальной стали толщиной 45 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Росатома Алексей Лихачев заявил о неспособности стран Европы создать сопоставимую с российской ледокольную группировку в ближайшие десятилетия.

    Балтийский завод успешно запустил реакторную установку правого борта на строящемся ледоколе проекта 22220 «Чукотка».

    В прошлом месяце Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

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    30 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии

    Лавров встретился с главой МИД Японии Мотэги на полях G20 в Атланте

    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии состоялась на полях заседания СМИД G20 в американском городе Атланта, передает РИА «Новости».

    Отношения двух стран обострились после начала спецоперации на Украине, когда Токио резко усилил антироссийскую риторику и присоединился к санкциям против Москвы. А в октябре в Южно-Сахалинске по обвинению в шпионаже быд задержан корреспондент газеты «Хоккайдо симбун».

    Предыдущие полноценные переговоры Лаврова и Мотэги проходили 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии содержательной беседы между Лавровым и Мотэги в Маниле.

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    31 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева

    Лавров призвал западные СМИ не верить Киеву о контактах с Москвой

    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

    «Не верьте им», – ответил Лавров западному журналисту, передает РИА «Новости».

    Представитель прессы заявил, что некие «украинские официальные лица» сообщили о стремлении Киева организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Москва якобы предпочитает телефонный разговор.

    Когда Лавров попросил уточнить источник информации, журналист лишь снова упомянул «украинских официальных лиц». Ответ российского министра вызвал смех в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Лавров предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для встречи с российским президентом Путиным.

    В пятницу помощник президента Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине.

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    30 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Алешки в Херсонской области получили возможность беспрепятственно выехать в сторону России или Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    По ее словам, эвакуироваться могли даже те, кто не записался заранее, передает ТАСС. «Если люди не записывались до этого, но хотели уехать, им такая возможность была предоставлена», – заявила Лантратова.

    В Алешки прибыла большая колонна с гуманитарной помощью, людям организовали питание и предоставили автобусы, сообщила омбудсмен. Одна группа направилась в Россию, другая – на Украину. Процесс проходит абсолютно беспрепятственно, добавила она.

    Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также подтвердил, что выехать могли все желающие. «Есть уже случаи, когда приходили люди, которые не записались – им также предоставили возможность», – сообщил он.

    Ранее Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    31 октября 2026, 01:10 • Новости дня
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Единоличное приглашение Вашингтоном Польши в G20 нарушает принципы многосторонней дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте.

    «Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединения, таких как «Двадцатка», работают на основе консенсуса», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он считает, что присутствие Польши ничего не добавляет объединению, и потребности в еще одном европейском голосе нет. Министр отметил, что по объему экономики Польша не попадает в категорию стран G20.

    Кроме того, Лавров указал, что Восточную Европу уже представляют страны, входящие в Евросоюз и НАТО, чьи интересы в G20 представлены изначально.

    «[Польша], как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия. В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала», – подчеркнул Лавров.

    При этом он назвал G20 дееспособным и жизнеспособным форматом. Под председательством трех членов БРИКС принимались и реализовывались неплохие решения, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в октябре осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20.

    Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о нарушении сбалансированного состава объединения в случае включения туда Польши.

    Летом посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал неубедительными аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20.

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