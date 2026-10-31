Торгпредство анонсировало запуск круизного лайнера между Москвой и Баку

Между Москвой и Баку решили запустить круизный лайнер

Tекст: Тимур Шайдуллин

Между Москвой и Баку в ближайшее время может быть запущен круизный лайнер, сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов.

«В ближайшее время мы планируем запустить круизный лайнер Москва – Баку», – сообщил Хакимов в эфире телеканала «Звезда», передает ТАСС.

Продолжительность путешествия составит в среднем 14 дней, по семь дней туда и обратно. Проект предусматривает государственную поддержку, в том числе субсидии Минпромторга на строительство лайнеров класса люкс.

На сегодня один корабль уже готов, еще два находятся на подходе. В случае успеха проекта эти два судна также выйдут на маршрут до Баку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил о продолжении совместной работы Москвы и Баку по развитию западной ветки Международного транспортного коридора «Север – Юг».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил сохранение конструктивных связей двух государств.

Осенью прошлого года Москва выразила надежду на урегулирование всех проблемных вопросов с Баку.