Медведев назвал события в Польше конституционным переворотом

Медведев сравнил конституционный кризис в Польше с ситуацией на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на преследование польских консерваторов из партии «Право и справедливость» со стороны политических сил премьер-министра Дональда Туска. Этот процесс сопровождается аннулированием полномочий Конституционного трибунала, отметил он.

«В Польше конституционный переворот. Либералы брюссельского выкормыша Туска гнобят консерваторов из ПиС», – написал зампред Совбеза. Он предположил, что одной из причин давления могла стать ненависть представителей консервативной партии к последователям Степана Бандеры.

Медведев подчеркнул, что Варшава использует ровно те же методы, что и Киев, где судебная система была полностью зачищена руководством страны. В заключение он высмеял двойные стандарты европейских политиков с помощью старого школьного анекдота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о насильственном захвате Конституционного суда правительственными силами.

Глава государства созвал срочное совещание всех политических партий для разрешения кризиса. При этом бывший президент Польши Лех Валенса поддержал действия правительства Дональда Туска по перестановкам в суде.