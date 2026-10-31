Земля избежала магнитной бури после попадания в поток плазмы

ИКИ РАН: Ожидавшаяся в выходные магнитная буря не состоится

Tекст: Мария Иванова

«Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram. Отмечается рост параметров солнечного ветра и сильное увеличение температуры плазмы в окрестностях планеты – с 30 до 200 тыс. градусов.

Несмотря на вхождение в поток плазмы, рост скорости солнечного ветра оказался слабым. Корональная дыра хорошо видна на снимках и может влиять на космическую погоду еще двое-трое суток.

Земное магнитное поле отреагировало слабее прогнозов. Вместо ожидаемой слабой магнитной бури индекс Kp достиг лишь четырех, что недостаточно для бури. Вспышечная активность на Солнце остается нулевой, за последние трое суток вспышек не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о расчетном времени начала магнитной бури на Земле в два-три часа ночи в субботу.

В четверг уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о выбросе на Солнце крупного плазменного образования размером около 500 тыс. километров.