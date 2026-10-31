Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – «евродегенераты»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Max заявил, что «евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией». Так он прокомментировал то, что ряд министров иностранных дел стран G20 отказались от участия в совместном фото с главой МИД Сергеем Лавровым в США.

«Причина – в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации. А стало быть, карточки с этими первертами теперь стали разновидностью порно. Потому американцы правильно решили снести общее фото», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Сергеем Лавровым.

В пятницу западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с Сергеем Лавровым. Сам Йоханн Вадефуль заявил о готовности участвовать в совместном фотографировании.