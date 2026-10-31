Скончался бывший глава департамента воздушного транспорта Минтранса Замотин

Бывший директор департамента воздушного транспорта Минтранса Замотин умер

Tекст: Дмитрий Зубарев

Замотин посвятил отрасли более 60 лет и в 90-е годы возглавлял департамент воздушного транспорта в ранге первого заместителя министра транспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

«На 92-м году жизни скончался ветеран гражданской авиации, бывший директор департамента воздушного транспорта Минтранса России Вадим Замотин», – говорится в сообщении агентства.

Выпускник Московского инженерно-экономического института начинал карьеру начальником аэровокзала в Симферополе. Позже он работал представителем «Аэрофлота» в Мали, а в советские годы курировал транспортные вопросы в ЦК КПСС. Замотин также занимал пост советника президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта и был сопредседателем клуба ветеранов «Опыт».

В Минтрансе подчеркнули, что на посту первого замминистра Замотин внес значительный вклад в сохранение авиатранспортной системы и стабилизацию ее работы. Его заслуги отмечены орденами Дружбы народов и «Знак Почета», а также званием «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Росавиация выразила глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средства массовой информации сообщили об обнаружении тела бывшего министра транспорта России Романа Старовойта в Одинцово.