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    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации. В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    31 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Качиньский назвал ситуацию вокруг суда в Польше госпереворотом

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер польской оппозиции и партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящие вокруг Конституционного суда страны события как очередной этап государственного переворота.

    «В настоящее время мы являемся свидетелями очередного и, как кажется, решающего этапа прогрессирующего государственного переворота», – передает РИА «Новости» заявление лидера оппозиции Ярослава Качиньского.

    Накануне вечером конфликт вокруг суда обострился. Возле здания собралась толпа протестующих, несколько человек преодолели ограду и попытались ворваться внутрь, однако их задержала полиция, которая вошла на территорию суда.

    При этом премьер-министр Дональд Туск назвал происходящее восстановлением верховенства закона. Его правительство отказывается признавать решения инстанции из-за судей, назначенных в период правления партии Качиньского «Право и справедливость».

    В свою очередь ПиС и лояльные ей судьи не признают полномочия членов суда, которых избрал контролируемый партией Туска Сейм в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Качиньского в призывах начать переговоры о выходе страны из Европейского союза.

    В середине месяца сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

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    30 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Эвакуированных жителей Алешек привезли в пункт размещения в Симферополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей города Алешки Херсонской области, пожелавших эвакуироваться в рамках гуманитарной миссии, доставили в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе.

    В ПВР подготовили помещения для размещения эвакуированных, развернули столовую и приготовили ужин, передает ТАСС. Врачи проводят осмотр доставленных людей и делают диагностику с применением мобильного флюорографа.

    Также на каждого человека заводят медицинскую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о возможности для жителей Алешек забрать домашних питомцев при эвакуации. Все желающие покинуть город смогли выехать в сторону России или Украины.

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    31 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда

    TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда

    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

    Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.

    Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.

     Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.

    Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.

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    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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    30 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    На саммите Россия – Африка подписали 53 межправительственных документа

    По итогам саммита Россия – Африка подписали 53 документа о сотрудничестве

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники третьего саммита и экономического форума Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений.

    На полях саммита было заключено 53 межправительственных и межведомственных документа, передает сайт президента России.

    В перечень вошли, к примеру, договор об основах отношений между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой, а также соглашение с Намибией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

    Мероприятия в рамках третьего саммита Россия – Африка проходили в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина на полях саммита Россия – Африка. В дни саммита президент России провел порядка 20 встреч с иностранными лидерами. Сам Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений. Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    30 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии

    Лавров встретился с главой МИД Японии Мотэги на полях G20 в Атланте

    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии состоялась на полях заседания СМИД G20 в американском городе Атланта, передает РИА «Новости».

    Отношения двух стран обострились после начала спецоперации на Украине, когда Токио резко усилил антироссийскую риторику и присоединился к санкциям против Москвы. А в октябре в Южно-Сахалинске по обвинению в шпионаже быд задержан корреспондент газеты «Хоккайдо симбун».

    Предыдущие полноценные переговоры Лаврова и Мотэги проходили 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии содержательной беседы между Лавровым и Мотэги в Маниле.

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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    31 октября 2026, 01:10 • Новости дня
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Единоличное приглашение Вашингтоном Польши в G20 нарушает принципы многосторонней дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте.

    «Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединения, таких как «Двадцатка», работают на основе консенсуса», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он считает, что присутствие Польши ничего не добавляет объединению, и потребности в еще одном европейском голосе нет. Министр отметил, что по объему экономики Польша не попадает в категорию стран G20.

    Кроме того, Лавров указал, что Восточную Европу уже представляют страны, входящие в Евросоюз и НАТО, чьи интересы в G20 представлены изначально.

    «[Польша], как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия. В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала», – подчеркнул Лавров.

    При этом он назвал G20 дееспособным и жизнеспособным форматом. Под председательством трех членов БРИКС принимались и реализовывались неплохие решения, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в октябре осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20.

    Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о нарушении сбалансированного состава объединения в случае включения туда Польши.

    Летом посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал неубедительными аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20.

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    31 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева

    Лавров призвал западные СМИ не верить Киеву о контактах с Москвой

    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

    «Не верьте им», – ответил Лавров западному журналисту, передает РИА «Новости».

    Представитель прессы заявил, что некие «украинские официальные лица» сообщили о стремлении Киева организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Москва якобы предпочитает телефонный разговор.

    Когда Лавров попросил уточнить источник информации, журналист лишь снова упомянул «украинских официальных лиц». Ответ российского министра вызвал смех в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Лавров предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для встречи с российским президентом Путиным.

    В пятницу помощник президента Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине.

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    31 октября 2026, 00:35 • Новости дня
    Президент Польши вернулся в Варшаву из-за ситуации с Конституционным судом

    Президент Польши вернулся в Варшаву из-за ситуации вокруг суда

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву на фоне тревожной активности вокруг Конституционного суда страны.

    Глава республики Кароль Навроцкий отменил запланированную поездку в африканскую страну и приземлился в варшавском аэропорту Окенче после 21:00 по местному времени, передает TV Republika.

    Глава президентского кабинета Павел Шефернакер сообщил о срочных переговорах польского лидера.

    «Сразу после возвращения в Польшу президент Республики Польша Кароль Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским», – заявил он.

    Визит Навроцкого в Республику Сенегал был частью дипломатических усилий, направленных на получение Польшей статуса постоянного члена G20. Однако планы были внезапно изменены из-за обострения ситуации вокруг Конституционного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящие вокруг Конституционного суда события этапом госпереворота. В пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    В середине октября сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

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    30 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    @ Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Демократической Республикой Конго Феликсом Чисекеди сообщил, что в России хорошо знают, помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу.

    Глава государства отметил, что Лумумба был истинным борцом за свободу и независимость африканских народов, передает РИА «Новости». «Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Накануне российский лидер выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка в Москве.

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