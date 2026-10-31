В Ленобласти на схеме фиктивной регистрации мигрантов зарабатывали 12 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило о пресечении незаконной схемы пребывания приезжих на территории Всеволожского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности выявили организаторов преступной группы, сообщает МВД.

В рамках уголовного дела об организации незаконной миграции в городах Мурино и Бугры задержали 49-летнего местного жителя и двух его помощниц. Одна из соучастниц находится под подпиской о невыезде, двое других фигурантов задержаны.

Установлено, что с 2014 по 2026 год злоумышленники незаконно зарегистрировали в своих квартирах не менее 15 иностранцев, получая от каждого по 5 тыс. рублей ежемесячно. По приблизительным оценкам, общий доход от противоправной деятельности составил около 10,8 млн рублей.

Проверка подтвердила, что иностранные граждане не проживали по местам регистрации. Все выявленные нелегальные мигранты подлежат выдворению за пределы России. Сейчас устанавливаются другие возможные участники схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФСБ и МВД пресекли деятельность организовавшего схему незаконной миграции преступного сообщества.

В середине месяца правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение законодательства.

В прошлом году в Петербурге задержали подозреваемых в организации фиктивной регистрации около 3 тыс. мигрантов.