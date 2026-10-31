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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Эксперт: Российский цвет года передаст актуальное настроение общества
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    31 октября 2026, 10:53 • Новости дня

    Кандидат в президенты Болгарии призвала лидеров ЕС позвонить Путину

    FT: Кандидат в президенты Болгарии призвала лидеров Европы позвонить Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией и посоветовала европейским лидерам лично позвонить Владимиру Путину.

    Временно исполняющая обязанности президента Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну сильным дипломатическим каналом в диалоге с Москвой. «Всем европейским лидерам следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Было бы гораздо эффективнее, если бы эти дипломатические каналы с Россией были открыты от имени всего ЕС», – передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times слова Йотовой.

    В воскресенье в Болгарии пройдет второй тур президентских выборов, где Йотова, занявшая пост после отставки Румена Радева, соперничает с бывшим главой центробанка Андреем Гюровым. Либеральный кандидат в свою очередь подчеркнул, что на фоне роста напряженности в Черном море София не может оставаться в стороне, и призвал твердо держаться союзников.

    Заявление Йотовой прозвучало после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Беседа состоялась 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили украинский кризис и поприветствовали возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, которые пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября.

    В пятницу глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Группы двадцати в Атланте отметил, что европейцы пытаются втиснуться в украинское урегулирование. По его словам, возникает вопрос о реальной пользе их участия. Министр напомнил о срыве Минских соглашений и договоренностей 2014 года между Виктором Януковичем и оппозицией, подчеркнув, что нельзя не учитывать испорченную репутацию европейцев как гарантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Во вторник Песков отметил неучастие Европы в переговорном процессе.

    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    31 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о проблемах Европы из-за протестов в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в Польше и заявил, что у Европы не все в порядке.

    Дмитриев отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил о необходимости отстранить и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. «Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты», – написал глава РФПИ в соцсети Х, призвав европейцев «искупить свою вину», передает ТАСС.

    В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. У здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на субботу ситуация обострилась: к охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции, а протестующие пытались прорваться через ограждение.

    В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда.

    Президент Польши созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

    Президенту Польши попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве, но с усилием он смог проникнуть внутрь.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

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    30 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    @ Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Демократической Республикой Конго Феликсом Чисекеди сообщил, что в России хорошо знают, помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу.

    Глава государства отметил, что Лумумба был истинным борцом за свободу и независимость африканских народов, передает РИА «Новости». «Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Накануне российский лидер выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка в Москве.

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    30 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия предложила Совету Евросоюза одобрить выделение Украине в 2027 году 45 млрд евро, которые остались от утвержденного ранее кредита на 90 млрд евро.

    «Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год», – приводит РИА «Новости» сообщение Еврокомиссии.

    Планируется, что выделяемая сумма будет разбита на две части. Бюджетная поддержка Киева составит до 13,3 млрд евро, а 31,7 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд предназначены для военных расходов, а 30 млрд – для бюджетной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лондон выразил намерение обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины.

    В апреле Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    FT: США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки»

    FT: Команда Трампа согласовала с Киевом формат Е3 для участия Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в возможных переговорах, пишет FT.

    В прошлом месяце Джаред Кушнер и другой представитель американской команды Стив Уиткофф достигли договоренности с официальными лицами в Киеве о том, что инструментом для европейского представительства в переговорах по украинскому вопросу станет формат Е3. Внутри Европы по этому вопросу до сих пор ведутся споры, пишет Financial Times со ссылкой на дипломата.

    «Пока мы постараемся придерживаться формата E3», – заявил источник издания. По его словам, в случае начала серьезных переговоров об отношениях Украины с ЕС и снятии санкций к процессу должны будут подключиться европейские институты, для чего потребуется найти подходящий способ.

    Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина рассматривают так называемую «Е3» – Великобританию, Францию ​​и Германию как наиболее вероятную группу, способную сыграть роль в переговорах по урегулированию конфликта. Однако, по словам дипломатов, перспектива того, что три наиболее значимые страны Европы будут представлять весь континент, рискует оттолкнуть более мелкие европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине. Песков назвал условием поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза его искреннюю заинтересованность в мирном процессе.

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    30 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Литва отказалась возобновить транзит белорусских удобрений через Клайпеду

    Премьер Литвы Синкявичюс исключил возобновление транзита белорусских удобрений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс не планирует пересматривать санкции и разрешать транзит белорусских удобрений через порт в Клайпеде.

    По его словам, Литва не собирается пересматривать политику санкций в отношении белорусских удобрений и разрешать их перевозку по территории страны для дальнейшего экспорта, передает ТАСС.

    «Мы являемся независимым государством, проводящим свою политику, понимающим угрозы и в соответствии с этим применяющим санкции. В настоящее время никакого их пересмотра не планируем», – заявил Синкявичюс.

    Он добавил, что на Вильнюс не оказывается никакого давления. Так премьер-министр прокомментировал публикацию издания Politico о попытках администрации США добиться от Литвы возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Сейчас действует запрет на экспорт белорусских товаров через порты стран Евросоюза, который необходимо продлевать каждые 12 месяцев. В следующем году Литва будет председательствовать в ЕС. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил о работе над масштабной сделкой с Минском по закупке удобрений по ценам ниже канадских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники сообщили об оказании властями США давления на Литву с целью возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии через порт в Клайпеде.

    В прошлом месяце решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза назвали способным осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

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    31 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Украинского историка поразила дерзость премьера Эстонии в адрес Путина

    Историк Гавришко удивилась отказу премьера Эстонии смягчать риторику о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский историк Марта Гавришко выразила удивление из-за отказа премьер-министра Эстонии Кристена Михала смягчать риторику в отношении президента России Владимира Путина по просьбе США.

    «Белый дом призывает Таллин смягчить риторику в отношении Кремля. Но, по-видимому, Эстония считает, что у нее есть несколько козырей в рукаве», – написала Гавришко в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Она также отметила заразительность фирменной наглости Владимира Зеленского.

    Накануне Михал заявил о необходимости продолжать давление на президента России для смены курса страны. При этом Reuters сообщало о просьбе Пентагона к ряду стран НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву, смягчить антироссийскую риторику из-за угрозы безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России вопреки просьбам союзников.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об агрессивном характере высказываний прибалтийских стран.

     Политолог Станислав Ткаченко сообщил о принятии Белым домом комплексной программы сближения с Россией.

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    30 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Швеция призвала ЕК пересмотреть визовые правила для спортсменов из России

    Швеция попросила ЕК разрешить отказывать российским спортсменам в визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швеция просит Еврокомиссию разработать законодательство, которое позволит странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Швеция направила в Еврокомиссию письмо с призывом пересмотреть правила выдачи виз для российских и белорусских спортсменов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство королевства.

    В письме в Еврокомиссию Швеция призывает пересмотреть визовые правила для российских граждан, участвующих в международных спортивных мероприятиях. По информации правительства, Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия представила закон, который предоставит странам право не выдавать визы на основании гражданства заявителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал наказанием для самих европейских стран возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России.

    На прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о невозможности гарантировать российским спортсменам доступ на чемпионат мира в Швеции.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал откровенной дискриминацией попытки недопуска российских лыжников на чемпионат мира в Швеции посредством визовых ограничений.


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    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

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    30 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Польша анонсировала получение первых дронов MQ-9B SkyGuardian

    Минобороны Польши заявило о получении в январе дронов MQ-9B SkyGuardian

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В январе польская армия получит на вооружение первый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Глава польского оборонного ведомства во время посещения 12-й авиабазы в Мирославце подчеркнул, что этот дрон станет самым крупным и дорогим из всех беспилотных аппаратов, которые в настоящий момент использует национальная армия, передает РИА «Новости».

    «В январе мы получим первого «Рипера» на баланс Войска Польского», – сообщил Косиняк-Камыш.

    Контракт на приобретение трех комплексов MQ-9B SkyGuardian стоимостью 310 млн долларов министерство обороны Польши заключило в декабре 2024 года. Ожидается, что новые аппараты заменят версию MQ-9A Reaper, которую Варшава арендует с февраля 2023 года.

    По данным министерства, на модернизацию инфраструктуры авиабазы в Мирославце власти уже направили около 250 млн долларов. Еще порядка 900 млн злотых планируется выделить на создание логистического центра для обслуживания аппаратов SkyGuardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польское оборонное предприятие PIT-Radwar заключило контракт на поставку датских радиолокационных систем для борьбы с беспилотниками.

    В начале месяца Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешном выводе на орбиту трех польских разведывательных спутников. Работы над собственным ударным дроном типа «Шахед» Польша завершила еще в марте.

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