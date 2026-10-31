Политолог счел политический кризис в Польше выгодным для всех сторон конфликта

Полонист Стремидловский: Действия Навроцкого выглядят вызывающе

Tекст: Андрей Резчиков

«События в Польше – это беспрецедентное событие в новейшей истории страны. Государство еще не проходило через кризисы подобного масштаба. В какой-то степени блокирование Конституционного трибунала (КТ) полицией и жесткое противостояние ветвей власти напоминают мне драматические события вокруг Конституционного Суда в России осенью 1993 года», – отметил Станислав Стремидловский, политолог-полонист.

По прогнозу эксперта, текущая ситуация чревата серьезной протестной активностью. «Лидер профсоюза «Солидарность» Петр Дуда уже призвал своих сторонников к мобилизации и началу протестов у здания КТ в Варшаве. Лидеры правой оппозиции – Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий – пока ограничиваются словесными комментариями, называя происходящее государственным переворотом», – добавил собеседник.

Главный вопрос сейчас заключается в том, решатся ли Качиньский и Моравецкий вслед за профсоюзами мобилизовать сторонников и объявить масштабный марш на Варшаву в защиту отстраненного руководства КТ, подчеркивает полонист.

Действия президента Кароля Навроцкого, который лично прорвал полицейские кордоны, чтобы пройти в здание суда, выглядят вызывающе. «Однако не стоит идеализировать этот институт: в истории Третьей Республики польское президентство никогда не было нейтральным арбитром – главы государства всегда были ангажированы в пользу той или иной политической силы», – напомнил Стремидловский.

По его словам, учитывая резкую антироссийскую риторику Навроцкого, «его сложно назвать симпатичным кандидатом». «Но нельзя не признать, что в данном кризисе он проявил жесткость и поступил как политик, готовый настаивать на своем, в том числе и с позиции силы», – отметил спикер.

Парадоксально, но этот конфликт в одинаковой степени на руку обеим сторонам. Как пояснил эксперт, партии премьер-министра Дональда Туска («Гражданская платформа») это выгодно даже чуть больше.

«Если у Ярослава Качиньского и его партии «Право и справедливость» есть внушительное, железобетонное электоральное ядро, которое проголосует за них в любом случае, то у правящей коалиции ситуация сложнее – им критически важна максимальная мобилизация своих сторонников. Жесткая конфронтация идеально служит этой цели: обе стороны будут использовать лозунг «Родина в опасности!», призывая сплотиться вокруг своих лидеров», – прогнозирует эксперт.

Кроме того, Конституционный трибунал обладает колоссальными полномочиями, вплоть до права запретить ту или иную политическую партию. «Если Туску удастся продавить свое решение и подкрепить его силовым давлением, это кардинально изменит расклад сил. Избирательная кампания в Польше обещает быть крайне жесткой», – предположил Стремидловский.

Политолог считает, что предвыборные программы партий сегодня в Польше никого не интересуют. «Выборы в Польше превратились в экзистенциальную битву по принципу «либо я веду ее в загс, либо она ведет меня к прокурору». Для Дональда Туска ставки максимальны: если он проиграет эти выборы, ему придется срочно садиться в самолет и улетать из страны, иначе его просто посадят. И не только его, но и всю нынешнюю команду, включая министра юстиции и генпрокурора Вальдемара Журека. Выбор у Туска и Качиньского невелик – обеим силам необходимо победить, чтобы сохранить себя не просто в политике, но и физически на свободе», – резюмировал политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером в Польше начался острый конституционный кризис и прямое противостояние между проевропейским правительством премьер-министра Туска и правой оппозицией, поддерживаемой президентом страны Каролем Навроцким.

В пятницу на сайте КТ появилось сообщение, что председатель трибунала Богдан Свенчковский и его заместитель отстранены от должностей на месяц. Решение инициировала лояльная правительству судья Анна Корвин-Пиотровская.

Вслед за этим здание суда в Варшаве оперативно оцепила и заблокировала полиция. В ответ на это официальный аккаунт КТ в соцсети X назвал происходящее госпереворотом. Затем у здания КТ собрались сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Произошли стычки с полицией, несколько депутатов пытались срезать цепи с ворот, три человека были задержаны.

Туск считает нынешний состав КТ нелегитимным, так как судьи были назначены прошлой властью (PiS) якобы с нарушениями. Он заявил, что его цель – «восстановление верховенства права».

Лидер PiS Ярослав Качиньский заявил, что Туск строит «полицейское государство». Оппозиция обвинила власть в «силовом захвате независимого суда».

Президент Навроцкий, который летел с официальным визитом в Сенегал, развернул самолет в воздухе и срочно вернулся в Варшаву. Ночью вместе с главой Верховного суда он лично прошел через кордоны полиции внутрь здания Конституционного трибунала. В субботу он созвал экстренные консультации со всеми партиями.