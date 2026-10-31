Синоптик назвал сроки наступления метеозимы в Москве

Синоптик Тишковец спрогнозировал метеозиму в Москве во второй половине ноября

Tекст: Мария Иванова

Наступление метеорологической зимы в Москве и устойчивый переход температуры через нулевую отметку произойдут во второй половине ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в канале «Часовой погоды».

Снежный покров установится не раньше конца ноября – начала декабря. При этом автомобилистам стоит готовиться к автозиме уже в понедельник, отметил синоптик.

Ближайшие выходные станут последними теплыми днями феноменального бабьего лета: в столице ожидается до +11 градусов днем. Первые снежинки могут появиться во вторник поздно вечером, а со среды мокрый снег станет ежедневным, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о вхождении нынешнего октября в число пяти самых теплых в истории Москвы.

Голубев заявил о легком понижении температуры в выходные.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам последнее тепло бабьего лета с потеплением до 11 градусов в выходные.