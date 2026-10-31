Россия и Индия отказались от разработки соглашения о безвизе для туристов

Россия и Индия прекратили работу над соглашением о безвизе для тургрупп

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стороны решили не продолжать работу над документом по итогам консультаций, передает ТАСС.

«Разработка такого соглашения изначально являлась нетривиальной задачей ввиду того, что заключение международных договоров на тему групповых безвизовых поездок граждан нашими индийскими партнерами ранее не практиковалось», – заявил Климов.

В настоящее время граждане России могут оформить бесплатную электронную визу для поездок в Индию с туристическими целями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минэкономразвития сообщило об обсуждении возможности отмены визовых сборов для путешественников из Индии.

Также министерство заявляло о подготовке новых соглашений о групповом безвизовом въезде с Индией и Вьетнамом.

Кроме того, посол Индии в России Винай Кумар заявил о возможном введении 30-дневного безвизового режима для туристических групп из России.