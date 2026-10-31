Президент ЦАР пригласил российских инвесторов осваивать месторождения страны

Президент ЦАР пригласил российских инвесторов осваивать месторождения

Tекст: Мария Иванова

«Наша страна располагает значительными запасами полезных ископаемых, в частности золота, алмазов, урана и редких металлов, и мы хотим привлечь российские инвестиции для их освоения», – сказал Туадера, передает РИА «Новости».

По его словам, для ЦАР принципиально важно, чтобы освоение ресурсов сопровождалось созданием перерабатывающих предприятий на территории республики.

Он добавил, что даже небольшие предприятия помогут создать рабочие места, обеспечат поступление налогов и передачу технологий.

В связи с этим Туадера пригласил российские компании рассмотреть возможность участия в проектах по переработке минерального сырья, пообещав создать для этого необходимые условия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел встречу с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.

Туадера заявил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства на встрече с российским лидером.

Во вторник президент ЦАР прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.