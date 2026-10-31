  • Новость часаЭвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Эксперт: Российский цвет года передаст актуальное настроение общества
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    31 октября 2026, 10:18 • Новости дня

    В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

    NBC: В торговом центре в Калифорнии в результате стрельбы погиб человек

    Tекст: Мария Иванова

    По меньшей мере один человек погиб и шесть пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Калифорнии, сообщает местный филиал телеканала NBC.

    Инцидент произошел в торговом центре Solano Town Center в городе Фейрфилд, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Трое из шести пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Личность подозреваемого в стрельбе пока не установлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в торговом центре недалеко от университета в Лос-Анджелесе застрелили двух человек.

    В августе жертвами стрельбы в Твин-Фоллсе стали три человека.

    В июне один человек погиб при стрельбе на школьном выпускном в Фейрфилде.

    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

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    30 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала ввести отдельную выплату для врачей-наставников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» выступает за закрепление единых федеральных правил и отдельной оплаты труда для врачей-наставников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Единая Россия» поставила вопрос о выплатах врачам-наставникам еще на этапе формирования новой системы, сообщается в канале партии в Max.

    Партия предложила закрепить единые федеральные правила, определить порядок назначения наставников и предусмотреть отдельную оплату их труда.

    «Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит и качество подготовки молодых специалистов, и устойчивость медицинских коллективов», – заключила парламентарий.

    С 1 марта 2026 года молодые медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег. В зависимости от специальности и места работы этот период составляет от полутора до трех лет. В настоящий момент единого федерального размера доплаты нет, а конкретные параметры зависят от региональных систем оплаты труда и решений медицинских организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Единая Россия» заявила о намерении защищать права пациентов при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    В начале прошлого месяца в России решили разработать унифицированную схему начисления заработных плат для сотрудников сферы здравоохранения.

    В августе партия предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей

    Африканские предприниматели в Москве пришли в восторг от российского мороженого

    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское мороженое вызвало неподдельный интерес у африканских бизнесменов, приехавших в Москву на саммит Россия – Африка, рассказал глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.

    По его словам, в африканских странах мороженое является деликатесом, передает РИА «Новости». На конференции «Бизнес-диалог Москва – Африка» гостям предложили угощения, среди которых «гвоздем» стало мороженое: шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

    «Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту – для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса», – заметил Гоуенд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на полях саммита госкорпорация «Росатом» и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о включении сельского хозяйства, транспорта, промышленности и поставок оборудования в ключевые направления сотрудничества.

    В среду президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    30 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

    Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

    В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.

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    30 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр

    В Киеве начали строить новые переправы через Днепр

    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве, сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта страны Николай Калашник.

    По словам Калашника, есть одобренный правительством проект, который предусматривает быстрое возведение альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, передает ТАСС.

    «В общей сложности намечена 21 мостовая переправа. Работы в Киеве уже начались, первые мосты заработают в начале 2027 года», – заявил Калашник.

    Южный мост является одной из ключевых переправ столицы Украины, соединяющей левый и правый берега Днепра. По данным издания «Страна», по нему осуществляется существенная часть военных перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о масштабных пробках на Днепровской набережной в Киеве из-за перекрытия поврежденного Южного моста.

    Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о намерении построить комбинированные водные переправы через Днепр.

    В тот же день Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста.

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    31 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Минобороны: Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Алешки Херсонской области, пожелавшие при эвакуации уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель, сообщило Министерство обороны.

    Эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Минобороны.

    Отмечается, что перевозка осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных в рамках гуманитарной миссии жителей города Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Яна Лантратова отметила прибытие в Алешки для передачи жителям гуманитарной помощи совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

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    30 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Кристина Орбакайте не намерена обращаться в правоохранительные органы из-за появления надписей на заборе ее дома в Подмосковье, сообщила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

    Разрисованный граффити в Подмосковье особняк оказался домом певицы Кристины Орбакайте. Обращаться в полицию по этому поводу собственница не планирует, сообщила ТАСС помощница матери Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой, Елена Чупракова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу неизвестные оставили надпись на заборе дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки.

    В августе знаменитый замок Пугачевой в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин.

    В июле Алла Пугачева уступила свою роскошную квартиру на побережье Атлантического океана Кристине Орбакайте за один доллар.

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    30 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли

    Глава ДПФ Мальцев опроверг сообщения об отказе от ремонта «Петра Великого»

    Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Никакого решения о судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    Мальцев заявил, что специальная комиссия не выносила решений о нецелесообразности модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий», передает РИА «Новости».

    «Никакого, даже предварительного, решения о дальнейшей судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось», – заявил Мальцев.

    По его словам, уникальный проект 1144 атомного крейсера должен быть сохранен. Председатель ДПФ добавил, что вместе с отремонтированным и модернизированным собратом «Адмирал Нахимов» корабли смогут составить уникальную по своей мощи ударную группировку.

    Ранее в пятницу стало известно: глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил о предварительном решении специальной комиссии отказаться от модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий».

    В июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев заявил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

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    30 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ

    Новак: Киев возобновил атаки на российские НПЗ

    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По словам вице-премьера, в ходе сегодняшней атаки небольшие повреждения получил один НПЗ. Всего в пятницу Киев атаковал три российских НПЗ и один газохимический комплекс, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о направленности ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре на создание очагов нестабильности.

    Ранее Новак сообщил о совместной работе нефтяных компаний и Министерства обороны над усилением систем противовоздушной обороны для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.

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    30 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    @ Christopher Levy/ZUMA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) в срочном порядке рассмотрит шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Организация заявила, что исполнит решение инстанции по России и оценит процесс допуска отечественных команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал IIHF разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. При этом в федерации подчеркнули, что разочарованы подобным постановлением.

    Сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил о возможности подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения отечественных клубов и сборных.

    Также министр спорта Михаил Дегтярев назвал обреченными попытки Киева оспорить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.

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    31 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Качиньский назвал ситуацию вокруг суда в Польше госпереворотом

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер польской оппозиции и партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящие вокруг Конституционного суда страны события как очередной этап государственного переворота.

    «В настоящее время мы являемся свидетелями очередного и, как кажется, решающего этапа прогрессирующего государственного переворота», – передает РИА «Новости» заявление лидера оппозиции Ярослава Качиньского.

    Накануне вечером конфликт вокруг суда обострился. Возле здания собралась толпа протестующих, несколько человек преодолели ограду и попытались ворваться внутрь, однако их задержала полиция, которая вошла на территорию суда.

    При этом премьер-министр Дональд Туск назвал происходящее восстановлением верховенства закона. Его правительство отказывается признавать решения инстанции из-за судей, назначенных в период правления партии Качиньского «Право и справедливость».

    В свою очередь ПиС и лояльные ей судьи не признают полномочия членов суда, которых избрал контролируемый партией Туска Сейм в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Качиньского в призывах начать переговоры о выходе страны из Европейского союза.

    В середине месяца сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

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    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    31 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных жителей в ночное время без средств к существованию.

    Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

    «Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

    По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

    В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.

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