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    31 октября 2026, 10:06 • Новости дня

    В России назвали условие массового запуска беспилотных такси

    Массовый запуск беспилотных такси в России увязали с принятием закона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовое использование беспилотных такси на территории России станет возможным только после принятия соответствующего закона, заявила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

    Использовать в массовом порядке беспилотные такси на территории России можно будет только после принятия соответствующего закона. Пока беспилотные автомобили проходят ограниченные испытания. Об этом заявила ТАСС директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

    «Сегодня мы уже наработали и продолжаем нарабатывать опыт в реальных условиях. Беспилотные такси тестируются в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. <…> Это важный шаг, но я бы не спешила называть его полноценным запуском. Пока речь идет об ограниченном тестировании в рамках экспериментального правового режима, и о массовом коммерческом использовании говорить рано», – сказала Давыдова.

    По ее словам, до конца 2026 года компания «Яндекс» планирует запустить в Москве около 200 автономных машин, половина из которых будет доступна для заказа пассажирами.

    Давыдова добавила, что основными участниками испытаний выступают «Яндекс» и «Навио». Серийных автопроизводителей, готовых обеспечить массовый выпуск именно беспилотных такси, в стране пока нет. На данный момент рынок находится в стадии становления, констатировала директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская компания Toyota Motor и американская Waymo решили запустить тестовую службу автономных такси в Японии.

    Ранее первый замглавы Минтранса Константин Пашков заявил о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта.

    До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров в городских условиях.

    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    29 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Yonhap: Квартальная прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей
    @ VCG/imago-images/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Чистая прибыль южнокорейской корпорации Samsung Electronics в третьем квартале выросла более чем в шесть раз благодаря рекордному спросу на чипы памяти для искусственного интеллекта.

    Чистая прибыль южнокорейской компании за период с июля по сентябрь составила 75,13 трлн вон (56,2 млрд долларов), что на 514,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Yonhap. Операционная прибыль увеличилась на 783,1% и достигла 107,44 трлн вон, а выручка выросла на 126,9% до 195,25 трлн вон.

    Отмечается, что Samsung стала первой глобальной технологической компанией, чья квартальная операционная прибыль превысила 100 трлн вон. При этом 99,1% операционной прибыли принесло полупроводниковое подразделение корпорации. Резкий рост показателей обусловлен высокими продажами чипов памяти шестого поколения (HBM4) на фоне развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

    В компании ожидают, что спрос на чипы памяти продолжит расти в четвертом квартале благодаря непрерывным инвестициям в ИИ. При этом подразделение Samsung по производству бытовой электроники и мобильных устройств зафиксировало операционный убыток в размере 800 млрд вон. Несмотря на рекордные финансовые результаты, акции корпорации упали на торгах, так как показатели оказались немного ниже ожиданий аналитиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о намерении сократить время разработки новых полупроводниковых материалов с помощью искусственного интеллекта. На прошлой неделе корпорация анонсировала старт продаж первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта. В середине месяца на саммите в Сан-Франциско производитель представил стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры ИИ.

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    30 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте

    Маск заявил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями ИИ

    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Будущие агенты суперинтеллекта могут использовать криптовалютные схемы для самостоятельного заработка, а не для помощи человеку, заявил американский предприниматель Илон Маск на фоне инцидента с биржей Binance.

    «В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», – написал предприниматель в социальной сети.

    Так он прокомментировал пост пользователя о действиях хакера, который, предположительно, использовал замороженные USDT в качестве залога для получения займа в ETH, не подпадающих под ограничения, передает ТАСС.

    Ранее бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформа могла быть взломана хакерами. Как сообщило руководство платформы, потери Binance в результате «инцидента с безопасностью» могли составить 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance оценила ущерб от взлома ноутбука своего инженера примерно в 6,3 млрд долларов.

    В этот же день основатель площадки Чанпэн Чжао заявил о возможной хакерской атаке.

    После сообщений о проблемах с безопасностью Binance стоимость биткоина снизилась более чем на 4% и опустилась ниже 77 тыс. долларов.

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    30 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Эксперт: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance
    Эксперт: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance
    @ Rick Rycroft/AP/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Взлом Binance показывает, что безопасность криптобиржи зависит не только от технологий, но и от действий сотрудников, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик и техноблогер Эльдар Муртазин. По его оценке, именно человеческий фактор позволил злоумышленникам провести атаку. Эксперт назвал инцидент тревожным сигналом, несмотря на обещание площадки возместить убытки, и призвал владельцев криптовалют внимательно оценивать риски, прежде чем доверять таким активам реальные деньги.

    «Взлом действительно возможен, технически это вполне реальная история. Если же говорить о самом слабом звене в технологических системах, то это всегда человек. Человек, который недостаточно защитил свой компьютер, планшет или смартфон и использует одни и те же пароли. Исключить человеческий фактор невозможно, эта история стара как мир. Система создается для того, чтобы люди ею пользовались в том или ином виде, и если мы закроем ее от людей, то не сможем пользоваться ею вообще никак», – говорит Эльдар Муртазин.

    Эксперт напомнил, что Binance заявила о сохранности клиентских средств и пообещала компенсировать потери всем пострадавшим. Тем не менее произошедшее стоит воспринимать как тревожный сигнал.

    «Иронично, что всего за день до инцидента основатель и бывший гендиректор Binance напоминал о простейших правилах цифровой гигиены, в частности призывал не переходить по ссылкам из электронных писем. Однако в данном случае именно человеческий фактор сделал взлом возможным», – отмечает собеседник.

    Отдельно аналитик остановился на российских владельцах криптовалют. По его мнению, они вкладывают реальные деньги в активы, не имеющие под собой достаточной основы, причем некоторые делают это из азарта или без четкого понимания рисков.

    Муртазин отметил, что биткоин ничем не обеспечен, а личность его создателя и первоначальные цели остаются неизвестными. Тем не менее люди доверяют ему свои сбережения, рискуя потерять их при резком обвале курса.

    «Поэтому совет достаточно простой. Если вы не понимаете и не осознаете своих рисков, играть в это точно не стоит, ведь вы не знаете правил игры», – заключил Муртазин.

    Ранее было объявлено, что северокорейская хакерская группировка TraderTraitor вывела около 6,36 млрд долларов с кошельков криптобиржи Binance, получив доступ к ноутбуку одного из инженеров площадки. В Binance подтвердили факт атаки, там сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированный вывод средств.

    Доказательств утечки закрытых ключей от кошельков биржа не обнаружила, а совместно с партнерами ей удалось заморозить активы примерно на 3 млрд долларов. В компании пообещали покрыть все убытки из фонда SAFU и собственных средств.

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    30 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим источником доходов для SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американский разработчик искусственного интеллекта компания Anthropic стала крупнейшим клиентом корпорации SpaceX Илона Маска, обойдя по объему выплат правительство США, сообщает Bloomberg.

    Выручка от контрактов с создателем нейросетей составила более 34,5% доходов SpaceX в третьем квартале текущего года, передает Bloomberg.

    В официальных документах SpaceX разработчик указан как «Клиент Б». Компания перевела больше средств, чем федеральное правительство США, которое ранее было крупнейшим заказчиком аэрокосмического предприятия. Отношения между компаниями строятся на предоставлении вычислительных мощностей ИИ-подразделения SpaceX под названием Super Intelligence, расположенных в дата-центрах в Мемфисе.

    Anthropic согласилась потратить в рамках контрактов до 120,5 млрд долларов до 2029 года. Выплаты составят около 3,1 млрд долларов в месяц начиная с декабря, однако ИИ-лаборатория может расторгнуть соглашения, уведомив об этом за 90 дней после января 2027 года. Зависимость от контрактов на вычисления демонстрирует изменения в структуре доходов SpaceX после покупки ИИ-стартапа xAI, отмечает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник SpaceX заключила соглашение на 40 млрд долларов для финансирования закупок графических процессоров.

    На прошлой неделе SpaceX сообщила о росте квартальной выручки до 14,6 млрд долларов.

    Разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

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    29 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Небензя: Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оснований для введения дополнительных ограничений в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта.

    По словам Небензи, Россия исходит из того, что к военным разработкам с искусственным интеллектом в полной мере применимо действующее международное право, передает ТАСС.

    «Исходим из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с использованием ИИ. Не видим убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении упомянутых средств», – заявил Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что достижения технического прогресса не являются угрозой сами по себе. Риск для международного мира и безопасности возникает только тогда, когда передовые научные разработки попадают в ненадлежащие руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель главы МИД Александр Алимов выразил озабоченность попытками США переименовать понятие искусственного интеллекта.

    Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения информационных технологий. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать создание международных правил регулирования искусственного интеллекта.

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    29 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин призвал ускорить расширение линейки отечественного софта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости динамичного расширения линейки отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем на фоне внешних ограничений.

    В условиях санкционного давления необходимо ускорить развитие и внедрение отечественных цифровых продуктов, заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

    «В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий», – цитирует премьера РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность внедрения цифровых решений для обеспечения индустриального и национального суверенитета. Для активного освоения нового технологического уклада и достижения лидерства требуются профессионалы с высоким уровнем компетенций, добавил глава правительства. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями и создаются центры цифрового образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического суверенитета.

    На прошлой неделе глава правительства предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

    В июле власти сообщили о запуске нового механизма финансовой помощи компаниям для ускоренного перехода на отечественные цифровые продукты.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    30 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой прекратить троллинг в связи со взломом платформы.

    «Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.

    Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.

    Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.

    Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.

    Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    29 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    Пентагон не стал расследовать сбои в работе Starlink на Украине

    Associated Press: Пентагон отказался расследовать сбои Starlink на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный инспектор Пентагона ответил отказом на двухпартийный запрос американских конгрессменов расследовать недавние сбои в работе спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, сообщает Associated Press.

    Группа из девяти американских законодателей потребовала провести проверку после жалоб украинских чиновников на снижение скорости интернета в сети Илона Маска. В ответном письме инспектор рекомендовал конгрессменам адресовать свои вопросы ВВС США, пишет U.S. News & World Report со ссылкой на Associated Press.

    По словам источника в Конгрессе, решение надзорного органа свидетельствует о нежелании военных конфликтовать с Маском из-за его влияния на оборонные коммуникации.

    «Вызывает беспокойство тот факт, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать перебои в спутниковой связи, от которой зависит Украина», – заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

    Она добавила, что американская администрация и компания SpaceX предоставляли противоречивые сведения о причинах сбоев, поэтому необходимо провести независимую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    Госсекретарь США Марко Рубио отверг причастность Белого дома к перебоям в работе сервиса.

    В середине месяца внештатный советник украинского лидера Сергей Бескрестнов подтвердил ограничение компанией SpaceX скорости работы терминалов для украинской армии.

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    28 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Мурашко: Искусственный интеллект на 40% сократил летальность в клиниках

    Мурашко: Внедрение ИИ в клиниках позволило снизить летальность пациентов до 40%

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в ряде российских медицинских клиник привело к снижению показателей летальности пациентов.

    Мурашко заявил, что эффективность применения искусственного интеллекта для спасения жизней пациентов достигает 40%, передает РИА «Новости».

    «Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, снижение летальности дает очень неплохие результаты. Первые результаты уже стали появляться», – заявил Мурашко в ходе сессии форума Россия – Африка.

    Министр пояснил, что применение искусственного интеллекта в медицине заключается в анализе данных на основе мелких факторов. По его словам, лечащий врач иногда может расценить такие симптомы, как ситуационное отклонение, однако при повторении они требуют внимания и совершенно иной оценки.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о регистрации в России 60 медицинских изделий с технологиями ИИ.

    Весной президент Владимир Путин описал использование искусственного интеллекта московской скорой помощью для формирования досье пациента.

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    28 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    МИД Кении отметил сильные позиции России в сфере ИИ

    Глава МИД Кении Мудавади: Россия заняла сильные позиции в сфере ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что достижения России в области искусственного интеллекта делают ее одной из самых сильных стран, и Африке необходимо развивать партнерство с Москвой в этом направлении.

    «Россия добилась значительных успехов в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект. В этом отношении она является сильной страной. И поэтому ее лидерство и партнерство станут необходимыми для Африки и всего мира», – приводит РИА «Новости» слова Мудавади.

    По словам кенийского министра, двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере высоких технологий будет способствовать общему развитию государств, в том числе в вопросах формирования регуляторных механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться с Африкой современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах подписать декларацию о сотрудничестве Москвы со странами континента в сфере искусственного интеллекта.

    Глава МИД Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр распространителей информации

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор добавил американские технологические компании Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации, следует из данных реестра.

    Согласно реестру, Apple получила номер 594-PP, а Microsoft – 593-PP. Ограничений доступа к сайтам этих компаний нет, передает ТАСС.

    Реестр организаторов распространения информации работает с 2014 года. С июля 2018 года участники реестра обязаны в течение шести месяцев хранить переписку, аудио- и видеосообщения пользователей и передавать их спецслужбам по запросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Роскомнадзор опроверг блокировку сервисов Google, Apple и GitHub.

    В апреле ведущие технологические компании с Microsoft рекордно увеличили инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

    В феврале компании Microsoft и ZeniMax Media зарегистрировали в России два товарных знака для программного обеспечения и развлекательных услуг.

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    29 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    На владельца «Википедии» составили четыре протокола за неудаление информации

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы рассмотрит в ноябре четыре административных дела в отношении компании Wikimedia Foundation за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

    Рассмотрение четырех административных протоколов в отношении владельца «Википедии» назначено на 10 ноября, передает РИА «Новости». В материалах дела указано, что компанию привлекают к ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление информации, которую закон обязывает удалять.

    За каждое подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Мосгорсуде сообщили о штрафе для владеющей «Википедией» компании за отказ удалить запрещенные в России материалы.

    В конце прошлого года европейские «Зеленые» потребовали от Еврокомиссии ужесточить давление на американские IT-компании.

    Весной прошлого года Роскомнадзор заявил об отказе «Википедии» удалять материалы с фейками о спецоперации на Украине.

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