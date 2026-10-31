Украинского историка поразила дерзость премьера Эстонии в адрес Путина

Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»

Пентагон потребовал от Европы «не дразнить русских»

Tекст: Игорь Иножарский

Американские военные в последние недели на закрытых встречах с представителями ряда стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, призвали их сдержаннее высказываться о рисках, исходящих от России, полагая, что чрезмерно жесткие заявления европейских лидеров подрывают безопасность континента, сообщили четыре осведомленных источника, передает Reuters.

Официальный представитель Пентагона, комментируя информацию, заявил: «Частные разговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения». По словам источников, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби на встрече с одним из прибалтийских чиновников подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских, и привел в пример высказывания европейских политиков, что Россия «загнана в угол, как крыса».

В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей, так как спецслужбы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, снижали оценку риска прямой проверки Россией механизма коллективной обороны НАТО, в то время как другие разведслужбы альянса предупреждали о нарастающей диверсионной активности Москвы.

На этом фоне администрация Дональда Трампа продвигает идею переговоров о завершении полномасштабного конфликта на Украине, предлагая Москве послабление санкций и одновременно настаивая на ограничении украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а Пентагон пересматривает численность американского контингента в Европе и требует от союзников взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Минобороны США на встречах с властями Эстонии, Латвии и Литвы указали на необходимость смягчить конфронтационную риторику о якобы исходящей от Москвы угрозе. В среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости готовности Британии и стран НАТО к войне с Россией. В начале месяца европейские представители отвергли инициативу США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.