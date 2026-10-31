  • Новость часаПожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Эксперт: Российский цвет года передаст актуальное настроение общества
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    31 октября 2026, 09:35 • Новости дня

    Путин провел переговоры более чем с 20 зарубежными лидерами за неделю

    Путин за неделю пообщался более чем с 20 зарубежными лидерами в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на полях двух крупных саммитов в Москве провел отдельные переговоры более чем с 20 зарубежными лидерами.

    Рабочий график главы государства на этой неделе почти каждый день заканчивался после полуночи, пишет ТАСС. Международная программа началась во вторник с телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Политики обсудили ситуацию на Украине и безопасность на Балтике и Севере Европы.

    Позже российский лидер выступил на пленарной сессии Форума стран – экспортеров газа. Вечером того же дня он провел пять двусторонних встреч, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом Аль Тани и председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

    В среду и четверг график президента был посвящен российско-африканскому саммиту. Путин выступил на Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, провел два пленарных заседания и пообщался с руководителями Египта, Намибии, Бурунди, Кении, Республики Конго и Эфиопии.

    В пятницу состоялись еще девять двусторонних переговоров в Кремле с главами Судана, Мадагаскара, Ганы, Мали, Южного Судана, ЦАР, Демократической Республики Конго, Того и Эритреи. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что помимо официальных встреч на полях саммита у Владимира Путина было очень много контактов на ногах со всеми участниками мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин рассказал представителям африканских стран о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

    Во вторник глава государства назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим передал Владимиру Путину благодарность за приглашение на саммит.

    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    @ Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Демократической Республикой Конго Феликсом Чисекеди сообщил, что в России хорошо знают, помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу.

    Глава государства отметил, что Лумумба был истинным борцом за свободу и независимость африканских народов, передает РИА «Новости». «Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Накануне российский лидер выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Ирландский журналист Боуз оценил слова Путина о готовности к конфликту

    Ирландский журналист Боуз назвал важными слова Путина о готовности к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина, что Россия не хочет войны с Западом, но готова к ней.

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка заявил, что в случае затягивания конфликта победителей не будет, передает РИА «Новости».

    «Европа всегда узнает цену конфронтации с Россией самым жестким из возможных способов», – написал Боуз в соцсети.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему. Президент также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    На прошлой неделе президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал разговоры на Западе о подготовке к войне «политической шизофренией».

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин провел переговоры с лидером Южного Судана в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел в Москве переговоры с лидером Республики Южный Судан Салвой Кииром, прибывшим на саммит Россия – Африка.

    Встреча глав двух государств состоялась в пятницу в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Власти Южного Судана назвали приоритетными направлениями сотрудничества с Москвой добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и нефтяную отрасль. Руководство африканской республики рассчитывает привлечь в страну российский бизнес.

    Кроме того, Южный Судан заинтересован в поставках российской сельхозтехники и оборудования для геологоразведочных работ. Россия рассматривает возможность импорта из африканского государства косметических масел, орехов, фруктов, чая и кофе.

    Республика Южный Судан провозгласила независимость в 2011 году и является самым молодым государством в мире. Россия вошла в число первых стран, признавших суверенитет республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.

    Глава российского государства передал председателю Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану подготовленную Москвой дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

    В среду Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников саммита Россия – Африка.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина

    Президент Эритреи на встрече в Москве назвал Путина сильным человеком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил энергичность российского лидера и его активное участие в двусторонних мероприятиях.

    «Для меня честь вновь увидеться с вами, господин президент. И я вижу, что вы полны сил, принимаете участие в этих встречах. Для меня интересно наблюдать за таким сильным человеком», – передает слова Афеворки РИА «Новости».

    Лидер африканского государства добавил, что с большим интересом наблюдает за сохранением статуса России как сильной страны. Кроме того, он высоко оценил вклад Москвы в развитие двусторонних отношений с государствами Африканского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина «на ногах» на полях саммита Россия – Африка. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    Ранее президент России раскрыл свои способы сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин высоко оценил внимание к русскому языку в ЦАР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ценит внимание, которое уделяется русскому языку в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой.

    «В вашей столице создана ассоциация выпускников советских и российских вузов, действует культурный центр «Русский дом» и центр открытого образования на русском языке. Мы высоко ценим, господин президент, ваше внимание к этим вопросам», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку республике, а число заявок от граждан ЦАР на обучение в российских вузах продолжает расти. Российский лидер также отметил солидарность двух стран на международной арене и поблагодарил ЦАР за поддержку инициатив Москвы в ООН.

    В свою очередь Туадера поблагодарил Путина за исключительную организацию саммита Россия – Африка. По его словам, форум подтвердил возможность создания партнерства между Африкой и Россией на основе взаимного уважения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.

    Туадера заявил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства на переговорах.

    В тот же день Путин сообщил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о благоустройстве военных городков и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

    Глава государства поручил правительству до 15 декабря 2026 года рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство для распространения программы «Формирование комфортной городской среды» на военные городки и ЗАТО, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    Инициативу выдвинул Герой России, депутат от фракции «Единая Россия» Дашибал Мункожаргалов на встрече с Путиным в августе. По словам парламентария, предложение основано на запросах военнослужащих и их семей.

    «У них должна быть возможность участвовать в благоустройстве дворов, парков, детских и спортивных площадок рядом с домом и в общественных пространствах создавать условия для маломобильных групп граждан», – отметил Мункожаргалов.

    Для реализации проекта потребуется скорректировать законодательство и определить механизмы софинансирования содержания благоустроенных объектов с учетом возможностей регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации.

    В августе партия подготовила проект обновления инфраструктуры с благоустройством общественных пространств.

    В июне глава государства поддержал предложение партии о дополнительном финансировании летнего отдыха для детей участников спецоперации.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Путин поблагодарил лидера Мали за растущий в стране интерес к русскому языку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой поблагодарил его за популярность изучения русского языка в стране.

    В ходе встречи Путин отметил растущий интерес в Мали к изучению русского языка, передает РИА «Новости». «Мы продолжаем работать по этому направлению и в более широком плане. В Мали популярным стало изучение русского языка. Мы вам благодарны за то, что вы уделяете этому внимание. Действует шесть центров русского языка и культуры», – заявил российский лидер.

    Путин также отметил уровень гуманитарного взаимодействия двух стран. С учетом интереса у малийской молодежи к получению образования в России Москва увеличила квоту до 300 стипендий для абитуриентов из этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с Ассими Гойтой в Большом Кремлевском дворце. В тот же день российский лидер заявил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

    Накануне президент России отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом ЦАР в Кремле

    Путин провел переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, прибывшим на саммит Россия – Африка.

    Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». В марте этого года лидеры уже встречались в Москве, тогда российский президент подчеркнул перспективы сотрудничества двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.

    Также среди возможных сфер взаимодействия отмечалось освоение запасов минерального сырья. ЦАР выразила заинтересованность в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также предложила манго, кунжут, черный перец и высококачественную древесину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства.

    В марте президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил признательность за поставку злаков.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Судан предложил России создать экономическую зону на Красном море

    Глава Судана предложил России создать экономическую зону на Красном море

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря.

    «Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей», – заявил аль-Бурхан.

    Путин назвал республику важным партнером в арабском мире и Африке, передает РИА «Новости».

    «Объем российско-суданской торговли в прошлом году увеличился более чем в два раза. А в январе–августе текущего года прибавил еще 25%. Это очень хорошая динамика. Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров России в Африке», – добавил Путин.

    Президент отметил, что Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров страны на континенте.

    Владимир Путин также передал суданскому лидеру дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

    «Я бы хотел вам ее передать, и просил бы вас, чтобы вы поручили своим помощникам, членам правительства Судана внимательно ее рассмотреть и выбрать то, что вы посчитаете для себя наиболее интересным и целесообразным для совместной работы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел в Москве встречу с аль-Бурханом.

    Председатель Суверенного совета Судана выразил признательность российскому президенту за помощь в международных форматах и внутри страны.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин анонсировал открытие посольства Того в Москве
    Путин анонсировал открытие посольства Того в Москве
    @ Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что в Москве в скором времени начнет работу посольство Тоголезской Республики.

    Глава государства напомнил, что Россия и Того поддерживают плодотворное сотрудничество на протяжении 66 лет. В сентябре текущего года вступило в силу соглашение об основах межгосударственных отношений, передает ТАСС.

    «Ценим то внимание, которое руководство Того уделяет сотрудничеству с Россией», – заявил Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

    Кроме того, в августе возобновило работу посольство России в Ломе, столице Того, а теперь готовится открытие дипломатического представительства африканской страны в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с главой совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.

    Накануне президент выразил поддержку намерению Ботсваны, Сейшельских Островов и Того открыть свои дипломатические представительства в Москве.

    В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах в течение двух лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эвакуированных жителей Алешек разместили в Симферополе
    Качиньский назвал события вокруг суда в Польше госпереворотом
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу
    В Госдуме заявили о наличии у Генштаба списка целей для ракет «Орешник»
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше