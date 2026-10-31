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    31 октября 2026, 09:21 • Новости дня

    ВОЗ заявила о росте риска распространения в мире нового штамма коронавируса

    ВОЗ: Риск распространения нового штамма COVID-19 в мире возрастает

    Tекст: Мария Иванова

    Риск распространения в мире нового штамма коронавируса PJ.2.1 возрастает, однако данных о его более тяжелых последствиях нет, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», – заявили в организации, передает РИА «Новости».

    В ВОЗ добавили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые бы указывали на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.

    По информации газеты «Известия», штамм PJ.2.1 циркулирует в Канаде, США и Европе, и в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране. Этот вариант коронавируса обладает более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает мутации для ухода от иммунного ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемического потенциала у нового варианта коронавируса PJ.2.1.

    Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции XFG.

    29 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    @ Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

    Клюквенный сок без добавленного сахара может помочь в профилактике кариеса, выяснили исследователи Иллинойсского университета в Чикаго.

    В ходе эксперимента ученые установили, что напиток замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. В исследовании участвовали 22 человека – 14 детей и восемь взрослых, сообщил Иллинойсский университет в Чикаго.

    Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами – природными соединениями с противовоспалительными свойствами. Они могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий, включая кишечную палочку, к клеткам.

    Профессор детской стоматологии Кристин Ву решила выяснить, способны ли эти вещества воздействовать и на бактерии зубного налета. Такие микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и напитков, выделяя кислоты, которые постепенно разрушают эмаль.

    В отличие от многих предыдущих работ, исследователи использовали не лабораторные экстракты, а доступные в продаже напитки. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни участники получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые – 27% подслащенный сок, третьи – обычную воду.

    Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

    В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

    Таким образом, напиток повлиял сразу на два процесса, связанных с развитием кариеса: рост бактериального налета и образование веществ, повреждающих эмаль. Авторы предполагают, что полученные результаты могут стать основой для разработки напитков с дополнительными полезными свойствами для полости рта.

    Еще одна задача – сделать чистый клюквенный сок более приятным на вкус. По словам Ву, его выраженная терпкость может ограничивать применение. В качестве возможного решения исследовательница рассматривает добавление подходящего заменителя сахара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские исследователи обнаружили связь между богатым сахаром рационом и размножением потенциально опасных бактерий при приеме антибиотиков. Летом ученые из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье. Американские исследователи признали свежую малину и клубнику переносчиками опасной кишечной инфекции.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    28 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Путин поделился с африканскими лидерами опытом Москвы в цифровой медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

    Глава государства пояснил, как работает система дистанционного анализа результатов медицинских исследований, отметив, что младший медицинский персонал в клиниках проводит сканирование пациентов. «А информация об исследовании передается в единый центр Москвы», – сказал Путин на видео, опубликованном в канале Кремля в Max.

    По его словам, в центре высококлассные специалисты в режиме реального времени изучают данные и отправляют результаты обратно лечащему врачу, что привело к резкому повышению качества исследований.

    «И там группа специалистов уже высококлассных изучает это исследование и тоже в режиме реального времени сразу назад к лечащему врачу в соответствующую клинику возвращает. Качество исследования резко возросло», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Тогда глава государства заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Путин также сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

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    28 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Мурашко заявил о востребованности российских медицинских технологий в Африке

    Мурашко: Российские технологии мобильной медицины востребованы в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские технологии мобильной медицины и телемедицины пользуются высоким спросом в Африке, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Те компетенции, которые сегодня приобрела страна по мобильным формам работы, телемедицинским форматам, они на африканском континенте очень востребованы, потому что скрининговые исследования для больших сообществ, для населенных пунктов, – это сегодня то, что мы умеем делать и производим для этого в том числе и оборудование, и технологии, и проводим подготовку специалистов», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».

    Министр добавил, что современная система здравоохранения России позволяет внедрять новые технологии, сохраняя при этом базовые принципы первичной медико-санитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам Африки три направления сотрудничества в сфере недропользования.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что важнейшим направлением взаимодействия России и Африки является сфера международной безопасности.

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    28 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Генпрокурор ЕС не получил ответов от фон дер Ляйен по делу Pfizergate

    Politico: Генпрокурор ЕС не дождался ответов от фон дер Ляйен по Pfizergate

    Tекст: Вера Басилая

    Офис генерального прокурора Евросоюза (EPPO) пока не смог получить от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин, сообщает Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор не предоставила личного заявления и не ответила на вопросы Европейской прокуратуры (EPPO) в рамках расследования нарушений при закупках вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши пожаловалась на отказ некоторых европейских политиков давать показания из-за уверенности в том, что они находятся выше закона. При этом она отказалась уточнять, идет ли речь о деле Pfizergate, которое ведомство расследует с 2024 года.

    В 2025 году суд ЕС в Люксембурге признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил прозрачности. Ведомство скрыло от журналистов СМС-переписку фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждались закупки вакцин для стран евроблока в разгар пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

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    28 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Мурашко: Искусственный интеллект на 40% сократил летальность в клиниках

    Мурашко: Внедрение ИИ в клиниках позволило снизить летальность пациентов до 40%

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в ряде российских медицинских клиник привело к снижению показателей летальности пациентов.

    Мурашко заявил, что эффективность применения искусственного интеллекта для спасения жизней пациентов достигает 40%, передает РИА «Новости».

    «Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, снижение летальности дает очень неплохие результаты. Первые результаты уже стали появляться», – заявил Мурашко в ходе сессии форума Россия – Африка.

    Министр пояснил, что применение искусственного интеллекта в медицине заключается в анализе данных на основе мелких факторов. По его словам, лечащий врач иногда может расценить такие симптомы, как ситуационное отклонение, однако при повторении они требуют внимания и совершенно иной оценки.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о регистрации в России 60 медицинских изделий с технологиями ИИ.

    Весной президент Владимир Путин описал использование искусственного интеллекта московской скорой помощью для формирования досье пациента.

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    28 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Голикова призвала сделать ядерную медицину доступной для граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости сделать высокотехнологичную ядерную медицину доступной для всех россиян.

    Вице-премьер провела первое заседание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, передает РИА «Новости».

    «Наша ключевая задача – сделать высокотехнологичную ядерную медицину доступной для граждан, укрепить технологический суверенитет страны в этой сфере и обеспечить устойчивое развитие отрасли на годы вперед», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в столичном «Сколково» запустили современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы с мощным амбулаторным центром.

    В мае президент Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для координации развития ядерных технологий в медицине.

    В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о запуске совместного с Россией проекта по строительству многофункционального Центра ядерной медицины.

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    29 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    В Армении сообщили об ухудшении состояния здоровья президента Хачатуряна

    Грапарак: Здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян перестал посещать публичные мероприятия из-за ухудшения состояния здоровья, пишут местные СМИ.

    Глава государства не присутствовал на церемонии награждения лауреатов Международной премии имени принца Талала, которая состоялась 28 октября в Ереване, пишет газета «Грапарак».

    Из-за проблем со здоровьем армянский лидер пропустил церемонию возложения цветов к памятнику жертв теракта 1999 года и отменил участие в недавних мероприятиях. Исключением стало лишь открытие одной из сессий COP17.

    Издание обращает внимание на изменение внешности главы государства, однако точный диагноз не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру лидера победившей на выборах политической силы Никола Пашиняна на пост руководителя армянского правительства.

    В 2024 году Ваагна Хачатуряна госпитализировали в частную клинику из-за проблем с сердцем.

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    28 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин: Российские компании создали радикально меняющие сервисы технологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что отечественные инновационные компании разработали передовые технологии для сферы услуг и здравоохранения.

    Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, президент Владимир Путин сообщил, что российские компании создали технологии, которые полностью меняют качество сервисов, передает РИА «Новости».

    «Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов», – сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума.

    Глава государства добавил, что сейчас по всей стране распространяются технологии цифровой медицины. Их использование позволяет повышать производительность труда врачей и доступность медицинской помощи.

    «Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в московский Гостиный двор для участия в пленарном заседании форума Россия – Африка. Там Владимир Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские врачи самоотверженно помогают жителям Африки бороться с различными опасными инфекциями, включая холеру и новый штамм Эболы, заявил президент Владимир Путин.

    «Отмечу, что российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России.

    Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку.

    Глава государства поблагодарил гостей из Африки за приезд на форум в Москву.

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    29 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Мурашко заявил о росте числа медсестер в России

    Мурашко: Кадровый дефицит медсестер в России преодолен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуацию с количеством медицинских сестер в России удалось изменить к лучшему, зафиксировав приток кадров в профессию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Министр выступил в четверг на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения государственного бюджета, передает РИА «Новости». «По сестрам переломилась ситуация, идет положительный рост. Люди приходят в специальность, люди приходят в отрасль. И это реальные результаты бюджета, законодательства изменений и многое другое», – сказал Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о нехватке медицинских кадров в регионе.

    В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья сообщили об острой нехватке врачей и среднего медперсонала в российских санаториях.

    Президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость предоставления жилья для решения проблемы дефицита врачей во Владимирской области.

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    30 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте числа заявлений на бюджетные места в медвузы

    Минздрав: Число заявлений на бюджет в медицинские вузы выросло вдвое

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние пять лет количество заявлений абитуриентов на бюджетные места в подведомственных ведомству вузах увеличилось более чем в два раза, сообщило Министерство здравоохранения.

    По данным ведомства, в этом году количество поданных заявок на бесплатное обучение в медицинские университеты превысило 550 тыс., передает РИА «Новости».

    Кадровый потенциал отрасли здравоохранения обсудили на общем собрании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Мероприятие состоялось в пятницу на площадке Сеченовского университета.

    «Устойчивый интерес молодежи к медицинским специальностям: за пять лет число заявлений на бюджетные места в подведомственных Минздраву вузах выросло более чем вдвое и в этом году превысило 550 тыс.», – говорится в сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для медицинских специальностей.

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    30 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей раком желудка четвертой стадии, обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения, сообщил адвокат Константин Третьяков.

    «Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд за границу», – заявил Третьяков РИА «Новости».

    В четверг тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвертого ребенка Чекалиной, сообщил в соцсетях о том, что Чекалиной назначили повторный курс химиотерапии из-за сильных болей. Ранее она уже завершила один курс, однако источник из ее окружения сообщал, что таргетную терапию ей придется проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лерчек уже обращалась в суд с подобной просьбой.

    Ранее блогер сообщила о планах получения разрешения на выезд.

    До этого врачи обнаружили у Валерии Чекалиной прогрессирование рака.

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    29 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Глава Роспотребнадзора сообщила о создании новых тестов и вакцин для Африки

    Попова: Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для африканских стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы со своей стороны очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас», – приводит РИА «Новости» комментарий Поповой для «Известий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

    Попова заявила о лидерстве России в организации эпидемиологического надзора.

    В среду президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Минздрав предложил пополнить программу госгарантий новыми методами лечения

    Минздрав предложил включить 33 новых метода лечения в программу госгарантий

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство здравоохранения разработало проект по включению 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий на 2027–2029 годы.

    Минздрав разработал проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В программу предлагается погрузить 33 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «онкология», «нефрология», «травматология и ортопедия», «оториноларингология» и «эндокринология», «офтальмология», «сердечно-сосудистая хирургия», «гематология», «нейрохирургия», – сообщили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении финансирования лечения онкологических заболеваний по ОМС.

    В прошлом месяце министерство запланировало существенный рост объема средств на территориальные программы страхования.

    В марте ведомство предложило включить в программу бесплатной медпомощи вакцины от рака.

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