ВОЗ заявила о росте риска распространения в мире нового штамма коронавируса

ВОЗ: Риск распространения нового штамма COVID-19 в мире возрастает

Tекст: Мария Иванова

«С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», – заявили в организации, передает РИА «Новости».

В ВОЗ добавили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые бы указывали на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.

По информации газеты «Известия», штамм PJ.2.1 циркулирует в Канаде, США и Европе, и в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране. Этот вариант коронавируса обладает более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает мутации для ухода от иммунного ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемического потенциала у нового варианта коронавируса PJ.2.1.

Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции XFG.