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    31 октября 2026, 09:19 • Новости дня

    Двух морпехов США потребовали посадить в тюрьму за кражи в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская прокуратура потребовала приговорить к тюремным срокам двух морских пехотинцев с американской авиабазы Ивакуни по обвинению в кражах на сумму более 10 млн иен.

    Подсудимые полностью признали свою вину на процессе в окружном суде Фукуоки, передает «Вести» со ссылкой на агентство Kyodo News.

    По данным следствия, американские военные совершили 14 краж. Они вламывались в закрытые магазины в Токио, Фукуоке, Хиросиме и похищали наличные из кассовых аппаратов.

    Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на встрече с министром обороны США Питом Хегсетом потребовал навести дисциплину среди американских военных в связи с арестом морпеха по обвинению в убийстве и ограблении жительницы Окинавы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.

    Также японские правоохранители арестовали более 770 военнослужащих США по обвинениям в тяжких преступлениях на Окинаве с 1972 года.

    Кроме того, японская полиция арестовала морского пехотинца США по подозрению в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.

    30 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии

    Лавров встретился с главой МИД Японии Мотэги на полях G20 в Атланте

    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии состоялась на полях заседания СМИД G20 в американском городе Атланта, передает РИА «Новости».

    Отношения двух стран обострились после начала спецоперации на Украине, когда Токио резко усилил антироссийскую риторику и присоединился к санкциям против Москвы. А в октябре в Южно-Сахалинске по обвинению в шпионаже быд задержан корреспондент газеты «Хоккайдо симбун».

    Предыдущие полноценные переговоры Лаврова и Мотэги проходили 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии содержательной беседы между Лавровым и Мотэги в Маниле.

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Лавров на переговорах в Атланте посоветовал главе МИД Японии сосредоточиться

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях министерского заседания G20 в американской Атланте призвал собеседника сосредоточиться.

    Министры иностранных дел России и Японии провели переговоры на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости». Отмечается, что встреча прошла по запросу японской стороны.

    МИД России распространил видеозапись начала беседы глав ведомств.

    «Я весь во внимании. Я слушаю. Вы сказали, что вы хотели бы сосредоточиться на чем-то. Сосредоточьтесь», – сказал Лавров.

    В ответ Мотэги спросил, может ли он продолжить. Российский министр ответил утвердительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Лавров провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    На встрече Лавров заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления полноценного межгосударственного диалога.

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    30 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Лавров назвал условие возобновления диалога с Японией

    Лавров призвал Японию отказаться от недружественного курса для диалога с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления полноценного межгосударственного диалога.

    Лавров на встрече с Мотэги обозначил условия для нормализации двусторонних отношений в ходе переговоров с японским министром, сообщает МИД России.

    «С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса», – говорится в сообщении министерства.

    В последний раз полноценные переговоры Лаврова и Мотэги состоялись 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

    На прошлой неделе Министерство иностранных дел назвало отказ Японии от антироссийской деятельности условием возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло.

    В прошлом месяце Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма Германии и Японии.

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    28 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Министры обороны США и Японии договорились усилить сдерживание Китая

    Kyodo News: США и Япония договорились сдерживать военную активность Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на встрече на Филиппинах договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.

    Главы оборонных ведомств согласились с важностью увеличения инвестиций в безопасность и продолжения стратегического согласования действий. Стороны договорились об усилиях по «реализации эффективной обороны путем воспрещения доступа в Первой островной цепи», которая находится к востоку от китайского побережья и включает Японию, Тайвань и Филиппины, пишет Kyodo News.

    Коидзуми проинформировал Хегсета о текущей работе по обновлению стратегии безопасности Японии и связанных с ней документов до конца года. Встреча министров прошла в филиппинском городе Себу на полях мероприятий по линии АСЕАН.

    Стороны также подтвердили продолжение переговоров о превентивных мерах после ареста американского морского пехотинца в начале месяца. Военнослужащего подозревают в ограблении и убийстве женщины в префектуре Окинава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Японии впервые применило пусковую установку для противокорабельной ракеты Type-25 в ходе совместных военных учений с США. В пятницу министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о договоренности с США закрыть американскую военную вертолетную площадку на Окинаве. В прошлом месяце официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

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    31 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В рядах ВСУ выявили воюющих за Украину японских наемников

    Боец спецназа «Ахмат» сообщил о десятках японских наемников в ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюет множество японских наемников, хотя начиналось все с нескольких десятков добровольцев.

    На стороне украинской армии воюет множество наемников из Японии, рассказал ТАСС военнослужащий спецназа «Ахмат», этнический японец с позывным Даня.

    «Сейчас тоже много, но, когда только началось СВО, 70 человек [воевали на стороне] Украины в добровольцах из Японии», – заявил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре колумбийскому наемнику Франко Эдгару Маурисио Эспинозе к 13,5 года колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    В четверг российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области.

    При этом боец спецназа «Ахмат» Даня ранее сжег свой японский паспорт.

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    28 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Китае заявили о планах Японии создать собственный ядерный арсенал

    КНР обвинила кабинет премьера Японии в планах создать ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Дай Хуайчэн заявил, что правительство Японии стремится к созданию собственного ядерного потенциала.

    «С момента прихода к власти нынешнего правительства Японии правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсенала», – заявил Дай Хуайчэн ТАСС.

    По его словам, на конец 2024 года Япония располагала 44,4 т выделенного плутония, из которых большая часть хранится за рубежом. Этого количества теоретически достаточно для изготовления нескольких тысяч ядерных боеголовок.

    Эксперт отметил, что Токио обладает всеми необходимыми технологиями для создания средств доставки ядерного оружия. Страна занимает лидирующие позиции в разработке баллистических ракет и имеет техническую базу для создания кораблей с ядерными энергетическими установками.

    Дай Хуайчэн добавил, что ядерные амбиции команды премьер-министра Санаэ Такаити противоречат мнению общественности. Около 60% японцев выступают против разработки ядерного оружия, а 80% требуют соблюдать безъядерный статус страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны продолжить развитие ядерной программы.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о стремлении Варшавы участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Также Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию всеми доступными средствами, включая использование ядерного арсенала.

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    28 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Россия предоставила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Руденко: Россия разрешила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что представители японского посольства получили консульский доступ к журналисту газеты «Хоккайдо симбун», арестованному по подозрению в шпионаже.

    Представители посольства Японии в Москве получили доступ к задержанному соотечественнику в минувший понедельник, передает ТАСС.

    «У нас есть консульская конвенция с Японией, заключенная много лет тому назад, в соответствии с которой действительно к задержанным предоставляется консульский допуск. Такой допуск был предоставлен в понедельник для представителей японского посольства», – сообщил Руденко.

    Заместитель министра напомнил, что в отношении представителя СМИ ведется уголовное расследование по определенным статьям. Центр общественных связей ФСБ 13 октября сообщил о задержании в Южно-Сахалинске корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» по подозрению в шпионаже. Репортера взяли под стражу перед вылетом из России и доставили в Москву, где Лефортовский районный суд санкционировал его арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госдепартамент США осудил задержание корреспондента японской газеты в России по подозрению в шпионаже.

    В середине месяца премьер-министр Японии Санаэ Такаити опровергла причастность властей страны к шпионской деятельности на российской территории.

    ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемого.

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    29 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Создатель Hello Kitty разорвал связи с сериалом после критики в Китае

    Создатель Hello Kitty извинился за японский сериал перед Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японская компания Sanrio, владеющая брендом Hello Kitty, принесла извинения и прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ в преднамеренном очернении Пекина.

    Японская компания Sanrio извинилась и разорвала коммерческие связи со шпионским сериалом Vivant после возмущения китайской аудитории, пишет The Guardian.

    Во втором сезоне японского сериала показано, как китайские агенты применяют жестокие пытки к сотрудникам секретного подразделения японской разведки, включая отрезание пальцев и ножевые ранения.

    Китайские государственные СМИ назвали эти сцены преднамеренным очернением Пекина. Издание Global Times отметило сходство показанных методов с пытками, которые применяли японские оккупационные войска против мирных китайцев во время Второй мировой войны, обвинив авторов шоу в искажении истории.

    Представители Sanrio сообщили в социальной сети Weibo об отказе от сотрудничества с создателями Vivant, так как проект противоречит корпоративным ценностям компании по укреплению гармонии. В Sanrio пообещали ужесточить проверку будущих партнерских проектов.

    Китай остается важнейшим зарубежным рынком для создателей Hello Kitty. В первой половине текущего года доходы Sanrio в КНР составили 781 млн юаней, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня. В том же месяце МИД КНР сделал серьезное представление Токио из-за высказываний японского премьера Санаэ Такаити. В августе прошлого года Пекин потребовал объяснений от японских властей после сообщений о призывах Токио бойкотировать парад.

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    29 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Пекин призвал Японию перестать нагнетать напряженность из-за полетов ВКС России

    Пекин призвал Японию не нагнетать напряженность из-за законных полетов ВКС РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган призвал Японию перестать преувеличивать напряженность в регионе в ответ на законные полеты ВКС России и китайской авиации.

    На брифинге Сяогана попросили прокомментировать данные японского ведомства, что Воздушные силы самообороны страны 442 раза поднимали самолеты в ответ на полеты авиации России и Китая, передает РИА «Новости».

    «Мы призываем Японию прекратить этот вводящий в заблуждение фарс и перестать создавать и преувеличивать напряженность», – заявил представитель Минобороны Китая.

    Сяоган подчеркнул, что Япония постоянно использует тактику раздувания угроз безопасности. По его словам, попытки Токио переложить вину и очернить Китай лишь подтверждают опасные действия самой Японии по слежке за законными полетами Москвы и Пекина. Ранее Россия и Китай неоднократно указывали, что совместное патрулирование проходит без нарушений воздушного пространства других стран в строгом соответствии с международными правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китайская ассоциация по контролю над вооружениями и разоружению заявила о стремлении правительства Японии к созданию собственного ядерного потенциала.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о создании дополнительной угрозы для российского Дальнего Востока и Китая из-за размещения американских комплексов Typhon в Японии.

    Также посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй указал на стремительное сближение Токио с Североатлантическим альянсом.

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    29 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Япония и США договорились о совместной сборке ракет AMRAAM

    SCMP: Япония и США построят завод по сборке ракет для истребителей F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о заключении с США соглашения о строительстве предприятия по финальной сборке современных американских ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM.

    Токио и Вашингтон создадут совместный объект по производству ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Точное местоположение будущего завода пока не раскрывается, пишет SCMP.

    Коидзуми сделал это объявление на полях ежегодной встречи руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Произведенные на новом предприятии ракеты станут основным вооружением для американских истребителей F-35, стоящих на вооружении японских сил.

    Кроме того, Токио параллельно изучает возможности проведения ракетных испытаний на территории Индии и Австралии. Подобные шаги свидетельствуют об отходе страны от послевоенной пацифистской оборонной доктрины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет договорились укреплять двусторонний альянс на фоне активности Китая.

    Ранее военные Австралии, США и Японии провели совместные маневры с участием истребителей F-35.

    Также Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет AMRAAM для новых истребителей.

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    30 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    США решили построить в Японии предприятие по сборке ракет AMRAAM

    США и Япония договорились о создании предприятия по сборке ракет AMRAAM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Япония достигли договоренности о создании на японской территории предприятия для финальной сборки и инспекции передовых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM).

    О соглашении объявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом на полях встречи министров обороны АСЕАН на Филиппинах, пишет The War Zone.

    «Мы наконец достигли договоренности о создании в Японии предприятия по финальной сборке и инспекции ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM, которые необходимы для F-35», – заявил Коидзуми.

    Соглашение направлено на расширение производства боеприпасов в условиях растущего спроса. Местоположение предприятия, сроки строительства и производственные мощности пока не раскрываются.

    Ракеты AMRAAM используются США и их союзниками, в том числе для оснащения истребителей F-35 и наземных комплексов ПВО NASAMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о заключении с США соглашения о строительстве предприятия по сборке ракет AMRAAM.

    В среду глава Пентагона Пит Хегсет и Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.

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    30 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Toyota и Waymo решили запустить беспилотные такси в Японии

    Kyodo News: Toyota и Waymo запустят службу беспилотных такси в Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Японская компания Toyota Motor и американская Waymo намерены в 2027 году запустить тестовую службу автономных такси в Японии.

    Компании планируют начать испытания полностью беспилотных такси с использованием электромобилей Toyota bZ4X, пишет Kyodo News. В дальнейшем сервис предполагается коммерциализировать.

    В перспективе партнеры намерены расширить зону оказания услуг на страны, где Waymo уже работает, включая Британию. Завод Toyota в префектуре Аити возьмет на себя производство автомобилей и установку оборудования для автономного вождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минобороны Японии решило разработать беспилотные суда для перевозки войск и грузов.

    В апреле Китай приостановил выдачу лицензий на автономные автомобили из-за системного сбоя в такси Apollo Go в Ухане.

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    30 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Рынок японского аниме впервые превысил отметку в 28 млрд долларов

    Kyodo: Объем рынка японского аниме достиг 28 млрд долларов в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    Объем рынка японского аниме по итогам 2025 года достиг рекордных 4,45 трлн иен (примерно 28,1 млрд долларов) благодаря стремительному росту продаж за рубежом.

    В 2025 году объем рынка японского аниме составил 4,45 трлн иен, впервые превысив отметку в 4 трлн иен на фоне высоких продаж за рубежом, пишет Kyodo.

    «Рынок и потенциал японской анимации продолжают расширяться, поскольку она становится все более узнаваемой во всем мире», – заявила президент Ассоциации японской анимации Кадзуко Исикава.

    По предварительным данным ассоциации, рынок увеличился более чем вдвое по сравнению с 1,8 трлн иен (11,3 млрд долларов) в 2015 году. При этом продажи за рубежом достигли 2,54 трлн иен (16,1 млрд долларов), впервые превысив продажи на внутреннем рынке еще в 2020 году.

    Отмечается, что рост обусловлен быстрым развитием потоковых сервисов, таких как Netflix, которые сделали японскую анимацию более доступной для зрителей. Значительный вклад в развитие индустрии в 2025 году внес анимационный фильм по популярной манге «Истребитель демонов».

    Правительство Японии рассчитывает увеличить зарубежные продажи контента, включая игры, аниме и мангу, до 20 трлн иен (около 126 млрд долларов) к 2033 году по сравнению с 5,8 трлн иен в 2023 году, когда эти показатели уступали только автомобильной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на Петербургском международном экономическом форуме заявили об укреплении позиций российского контента на международных рынках.

    В прошлом году правительству поручили разработать механизм направления средств от проката иностранных мультфильмов на поддержку отечественной анимации.

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    31 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Первый вагон поезда сошел с рельсов на Хоккайдо после столкновения с медведем

    Поезд сошел с рельсов на Хоккайдо после столкновения с медведем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на японском острове Хоккайдо в результате столкновения с медведем.

    Первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на японском острове Хоккайдо после того, как состав сбил медведя, передает RT со ссылкой на заявление железнодорожной компании JR Hokkaido изданию Kobe Shimbun.

    Люди были вынуждены провести всю ночь внутри вагонов, поскольку выход наружу сочли небезопасным из-за вероятного присутствия хищника поблизости.

    «Никто из 32 пассажиров или членов экипажа не пострадал… на следующий день после аварии пассажиров пересадили в такси», – говорится в сообщении компании.

    Утром 28 октября еще одна железнодорожная катастрофа произошла в Испании. На въезде на станцию Урда столкнулись поезд компании Iryo и высокоскоростной состав AVE. Жертвами крушения стали 69 человек, более 100 пострадали. В связи с трагедией в стране объявлен трехдневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу выживший после столкновения поездов в Испании пассажир Себастьян Эрреро рассказал о первых минутах после катастрофы.

    В четверг число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо выросло до 69 человек.

    Владелец ресторана «Уголок Ленина» в испанском городе Урда Хосе Луис Эрнандес обеспечил едой и напитками 400 пострадавших, журналистов и сотрудников экстренных служб.

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