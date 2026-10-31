Двух морпехов США потребовали посадить в тюрьму за кражи в Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подсудимые полностью признали свою вину на процессе в окружном суде Фукуоки, передает «Вести» со ссылкой на агентство Kyodo News.

По данным следствия, американские военные совершили 14 краж. Они вламывались в закрытые магазины в Токио, Фукуоке, Хиросиме и похищали наличные из кассовых аппаратов.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на встрече с министром обороны США Питом Хегсетом потребовал навести дисциплину среди американских военных в связи с арестом морпеха по обвинению в убийстве и ограблении жительницы Окинавы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.

Также японские правоохранители арестовали более 770 военнослужащих США по обвинениям в тяжких преступлениях на Окинаве с 1972 года.

Кроме того, японская полиция арестовала морского пехотинца США по подозрению в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.