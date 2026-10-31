Трамп допустил назначение рэп-исполнительницы Минаж пресс-секретарем

Трамп задумался о назначении Ники Минаж новым пресс-секретарем Белого дома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский лидер пообещал подумать над идеей сделать певицу официальным представителем администрации, передает РИА «Новости».

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 25 октября в шутку предположил, что Минаж может занять этот пост.

«Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом. Я подумаю об этом», – заявил Трамп в интервью блогеру Бенни Джонсону, отвечая на вопрос о вероятности подобного кадрового решения.

Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария продержалась на должности пять дней и была уволена после провального первого брифинга и скандала с адвокатской лицензией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о готовности проголосовать за президента США Дональда Трампа.

Ранее администрация американского лидера перевела Кэти Захарию с должности пресс-секретаря Белого дома на другой пост.