В Госдуме заявили о наличии у Генштаба списка целей для ракет «Орешник»

Депутат Журавлев заявил о наличии у Генштаба списка целей для «Орешника»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Парламентарий подчеркнул, что данное вооружение применяется для решения конкретных военных задач, а не в качестве ответной меры, пишет Lenta.Ru.

«Для использования «Орешника» не нужны какие-то особые предпосылки. Он и применялся вовсе не в ответ на что-то или от особой обиды. Есть военные задачи, для выполнения которых выбирается то или иное оружие. Чтобы не получилось: бить из пушки по воробьям. Или микроскопом забивать гвозди», – сказал Журавлев.

По его словам, система является весьма опасной и дорогостоящей, поэтому использовать ее без необходимости не следует. Он выразил уверенность, что удары по заданным целям будут нанесены при поступлении соответствующего приказа от командования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении специальной военной операции для лишения киевских властей возможности атаковать российскую территорию.

Ранее украинский портал Defense Express сравнил удар ракетой «Орешник» по мощности с применением 36 беспилотников.

Кроме того, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал удары ракетами «Орешник» по целям на Украине сигналом для НАТО.