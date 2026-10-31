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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности
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    31 октября 2026, 09:05 • Новости дня

    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу

    Немецкий политик Фронмайер назвал безумием решение ЕК по российскому газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    «Разве это не безумие?.. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие суммы, потому что этого хочет Европейская комиссия», – передает RT его сообщение в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил об ударе Европы по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    30 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой

    Глава Газпрома Миллер предсказал Европе рост цен на газ до 2,5 тыс. долларов

    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В случае холодной зимы цены на газ в Европе могут достигнуть 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Уровень 1200 долларов за тысячу кубометров, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

    Отмечается, что европейцы установили серию исторических антирекордов по закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). Например, в Германии, являющейся крупнейшим потребителем газа в Европе, хранилища заполнены только на 61,6%.

    «Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров», – подчеркнул Миллер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

    Европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В середине месяца глава Газпрома Алексей Миллер заявил о долгосрочном сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

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    30 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    На стройплощадке оборонного концерна Rheinmetall в Германии загорелась техника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы федеральной земли Гессен расследуют возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall неподалеку от аэропорта Кассель.

    В ночь на пятницу на территории промышленного парка в западной части Германии произошло возгорание трех единиц строительной техники, а также повреждение находившихся рядом машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление полиции Северного Гессена.

    На основании предварительных данных полиция квалифицировала произошедшее как поджог, на месте инцидента работают криминалисты. Возводящийся неподалеку от аэропорта Кассель объект предназначен для предприятий оборонно-промышленного комплекса ФРГ.

    Строительная площадка принадлежит оборонному концерну Rheinmetall, пишет DPA. Компания намеревалась разместить на этой территории логистический и учебный комплекс, а также центр испытаний беспилотных летательных аппаратов. В августе совместно с правительством федеральной земли Гессен было объявлено о планах вложить в проект более 260 млн евро.

    Концерн является одним из крупнейших европейских производителей военной техники и вооружений. Как ранее отмечала Financial Times, Rheinmetall стал одним из главных бенефициаров роста глобальной нестабильности на фоне поставок Германией танков, боевых машин пехоты и артиллерийских боеприпасов на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    На прошлой неделе неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала машиностроительной компании в Лейпциге.

    В августе государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон сообщил о задержании предполагаемых виновников пожара на объекте оборонного предприятия в Таллине.

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    30 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    В Германии заявили об усталости от постоянных просьб Киева

    Berliner Zeitung: В Германии устали от просьб Киева о помощи

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии нарастает усталость от Украины и регулярных просьб главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи, пишет Berliner Zeitung.

    Колумнист газеты Николас Бутылин отметил заметную общую усталость от Украины. По его словам, на протяжении четырех с половиной лет в Германии наблюдается одна и та же картина: Владимир Зеленский выступает с одной и той же просьбой о большем количестве оружия и денег, пишет Berliner Zeitung.

    Население ФРГ несет бремя из-за роста цен на электроэнергию, газ и продукты, а также высокого уровня инфляции, в то время как Киев требует выделения дополнительных 27 млрд долларов от Евросоюза.

    Бутылин полагает, что просьбы Украины, которые в 2022 году выглядели как крик о помощи, теперь воспринимаются как бесконечный цикл.

    Автор статьи добавил, что мнение немцев изменилось и по вопросу возвращения граждан Украины на родину. Если весной 2022 года требования отправить беженцев обратно на фронт вызвали бы политическую травлю, то сейчас подобные предложения от чиновников звучат все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг финская активистка Салли Райски сообщила об изъятии 79 детей из семей украинских беженцев в Германии. В начале месяца власти ФРГ отменили автоматическое получение статуса беженца для украинских мужчин призывного возраста.

    До этого газета Bild оценила коэффициент занятости украинских беженцев в ФРГ в 27,1%.

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    30 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Хлопок газа произошел в жилом доме в Свердловской области

    Хлопок газа произошел в жилом доме в Богдановиче Свердловской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В квартире жилого дома в Богдановиче Свердловской области произошел хлопок газа, пострадавших и возгораний нет, сообщили в администрации города.

    Инцидент случился в жилом доме на улице Партизанской. «В службу 112 поступило сообщение о хлопке газа на ул. Партизанская, 28. Все экстренные службы оперативно выехали на место и эвакуировали жителей. На данный момент возгораний, как и пострадавших, нет», – говорится в сообщении администрации в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе СК России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в частном доме в Северной Осетии.

    В начале прошлой недели суд в Нижнем Тагиле приговорил к шести годам колонии мастера и двоих слесарей компании «Газэкс» по делу о гибели 11 человек при взрыве газа в жилом доме в 2024 году.

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    30 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Меркель объяснила приступы дрожи в 2019 году

    Меркель назвала смерть матери причиной сильных приступов дрожи в 2019 году

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ее приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году были вызваны стрессом из-за утраты матери.

    Летом 2019 года политик трижды публично испытала сильный тремор во время официальных церемоний в Берлине. Тогда пресс-служба объясняла состояние чиновницы обезвоживанием в жаркую погоду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magenta TV.

    «Когда тогда, в 2019 году, у меня случился приступ сильной дрожи во время церемонии с военными почестями – в момент, когда выплеснулось все это напряжение, вероятно, из-за смерти моей матери или из-за того факта, что я знала, что буду уходить, – в такие моменты тело просто подает сигналы, и по-человечески это очень, очень хорошо», – сказала Меркель.

    Она отметила, что из-за должностных обязанностей уделила слишком мало времени переживанию утраты. Решением проблемы на тот момент стал переход на проведение военных смотров в сидячем положении. Поначалу это выглядело немного странно, но потом все привыкли, резюмировала бывший канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала об уроках стойкости от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

    В 2024 году Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары политика из-за подозрительной активности.

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    30 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед молодежными протестами

    DPA: Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед протестами

    Tекст: Денис Тельманов

    В преддверии крупной молодежной демонстрации люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

    Владельцы бутиков на берлинской улице Курфюрстендамм защищают витрины и планируют закрыться раньше времени из-за намеченных на субботу массовых протестов инициативы «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Акции пройдут более чем в 20 городах Германии. В Берлине демонстрация начнется у Бранденбургских ворот, в ней готовы принять участие свыше 10 тыс. человек. Среди основных требований заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Организаторы указали на исключительно мирный характер мероприятия и решительно отвергли любое насилие. Немецкая полиция также не ожидает актов мародерства и не фиксирует призывов к беспорядкам. Однако правоохранительные органы видят определенный конфликтный потенциал из-за совпадения протестов с празднованием Хеллоуина. Для обеспечения общественного порядка берлинская полиция задействует более 1,5 тыс. сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

    На прошлой неделе эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке масштабных протестов молодежи в 21 городе Германии.

    В прошлом месяце в стране стартовало обязательное медицинское освидетельствование юношей для определения годности к военной службе.

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    30 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Инспектор бундесвера признал превосходство России в сфере РЭБ

    Инспектор бундесвера Даум признал превосходство России в сфере РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая армия критически отстает от Вооруженных сил России в сфере радиоэлектронной борьбы, заявил инспектор киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    «Если честно, мы, конечно, не можем похвастаться такими возможностями, какие видим с российской стороны», – заявил Даум, слова которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Издание отмечает, что немецкие военные ощутили на себе превосходство российских комплексов РЭБ в Литве, где проходит разведывательная операция бундесвера «Бдительная сова», передает РИА «Новости».

    В рамках этой операции размещенная в прибалтийской республике немецкая бригада развернула в лесах под Вильнюсом мобильные антенны для перехвата и анализа радиоэлектронных сигналов от радаров, систем связи и ПВО России и Белоруссии.

    Операторы бундесвера признались, что российские системы глушения регулярно «ослепляют» немецкие антенны. В такие моменты немецким военным приходится просто снимать наушники и откладывать их в сторону на 5–10 минут.

    Даум считывает действия российских сил РЭБ как недвусмысленный сигнал: «Мы знаем, что вы здесь, и мы знаем, что вы делаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкая армия решила развернуть в Литве системы РЭБ для наблюдения за Россией и Белоруссией.

    В августе Россия сообщила о начале серийного выпуска новейшего комплекса РЭБ для подавления работы спутниковой системы связи Starlink.

    В том же месяце Германия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для перехвата сигналов у белорусской границы.

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    30 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Мерц оценил издержки Европы от конфликта на Ближнем Востоке

    Мерц: Европа потеряла более 100 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители обошлись Европе более чем в 100 млрд евро, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Из-за этого конфликта мы уже несем масштабные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», – заявил Мерц в ходе своего визита в Южную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Канцлер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, отметив невозможность его военного решения.

    По данным федерального статистического ведомства ФРГ, цены на импортируемые в Германию товары в сентябре выросли на 10,4% в годовом выражении, что стало максимальным приростом с 2022 года. В ведомстве указали, что основной причиной роста цен стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Стоимость импортируемой энергии выросла на 61,8%, а нефтепродуктов – на 81,3%.

    Из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа – практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    В начале месяца мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    В сентябре ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

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    30 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Штайнмайер призвал Си Цзиньпина сократить торговый дефицит ФРГ с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине выступил за снижение дефицита в сфере двусторонней торговли.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине призвал сократить дефицит в двусторонней торговле, пишет ТАСС.

    «Мы стремимся к тесным торговым и экономическим связям друг с другом. Причем таким образом, чтобы они приносили долгосрочную выгоду обеим сторонам», – заявил Штайнмайер.

    Германия и Китай поддерживают высокодинамичные экономические отношения, отметил он. По его словам, при такой динамике «вполне естественно, что нам необходимо регулярно пересматривать рамочные условия». При этом президент ФРГ указал на возросший потенциал КНР, выразив уважение к успехам китайского развития. Также он заявил об общей ответственности двух стран за сохранение стабильности в мире.

    «Сегодня во многих уголках планеты мы видим, как международный порядок оказывается под давлением, как нарушаются правила и начинает доминировать право сильного», – сказал он, призвав Пекин к совместной работе над укреплением глобальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны экстремистских политических сил. Позже он признал наличие в обществе страны недоверия к политическому устройству государства спустя 36 лет после объединения.

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    30 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Люксовые бутики в Берлине заколотили витрины перед молодежными протестами

    Tagesspiegel: Бутики в Берлине заколотили витрины в ожидании протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Персонал ювелирных и брендовых магазинов на главной торговой улице Берлина начал закрывать витрины деревянными щитами из-за готовящихся в субботу массовых демонстраций.

    Ювелирные магазины Tiffany&Co и Chopard на улице Курфюрстендамм закрыли витрины досками из ДСП, а некоторые торговые точки вывесили таблички о досрочном прекращении работы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Tagesspiegel.

    В частности, брендовый магазин Huawei закроется в субботу в 13:00 по местному времени. Представитель Объединения розничной торговли Берлина и Бранденбурга Нильс Буш-Петерсен при этом не рекомендовал владельцам магазинов баррикадировать витрины.

    Молодежная инициатива «Поколение Z решает» призвала провести в субботу протесты в 30 городах Германии. Активисты требуют усилить борьбу с изменением климата и ростом бытовых расходов, а также отменить призыв на военную службу. В Берлине акция пройдет у Бранденбургских ворот, организаторы ожидают около 10 тыс. участников.

    В столичной полиции отметили, что совпадение времени акций с празднованием Хэллоуина может создать конфликтный потенциал. При этом правоохранительные органы пока не фиксировали призывов к насилию и не ожидают мародерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

    В начале месяца в городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.

    В прошлом году около 4 тыс. человек вышли на улицы Билефельда в знак протеста против высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции.

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