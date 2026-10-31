МЧС запланировало эвакуацию заблокированного в тайге охотника

Заблокированного в красноярской тайге охотника решили эвакуировать 1 ноября

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эвакуация пройдет 1 ноября, если позволят погодные условия. «Если погода станет нелетной, то операцию могут отложить до ее улучшения», – сообщили РИА «Новости» в управлении МЧС по Красноярскому краю.

В краевом управлении Следственного комитета рассказали, что двое мужчин охотились в тайге Курагинского округа в 160 км от села Черемшанка. 28 октября опытный охотник погиб при нападении медведя. Его напарник связался с родственниками по спутниковому телефону. Сейчас он находится один в избушке и ждет спасателей.

С весны в России зафиксировано 29 случаев гибели людей от нападений медведей. Больше всего жертв в Красноярском крае (девять человек) и Иркутской области (семь человек).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Курагинском округе Красноярского края при нападении медведя погиб один из лучших охотников Виталий Елфимов.

В понедельник в Богучанском муниципальном округе региона ввели режим повышенной готовности из-за убийства сторожа медведем.

Ранее после гибели шести человек от хищников в Красноярском крае завели уголовное дело о халатности.