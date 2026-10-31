МВД назвало алгоритм действий при исчезновении человека

МВД: Полиция обязана незамедлительно принимать заявления о пропаже людей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В случае пропажи человека его близким необходимо выяснить, во что он был одет и какие вещи имел при себе, а также собрать последние фотографии. Кроме того, следует вспомнить особые приметы внешности, включая рост, цвет глаз, шрамы или татуировки, пишет РИА «Новости».

С этими данными родственникам нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Заявление о пропаже обязаны принять в любом отделении полиции, а отказ под предлогом необходимости ожидания в течение трех суток является незаконным.

В ведомстве также советуют запросить распечатку последних телефонных звонков пропавшего и связаться со всеми, кто мог общаться с ним перед исчезновением. К поискам рекомендуется привлекать как можно больше добровольцев и не терять время, поскольку успех операции чаще всего определяют первые 48 часов. Дополнительно можно обратиться на горячую линию национального центра помощи.

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