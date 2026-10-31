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    31 октября 2026, 08:45 • Новости дня

    Сирийскую керамику эпохи мамлюков нашли в Херсонесе

    На раскопках в Херсонесе нашли сирийскую и византийскую керамику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрагменты сирийской керамики и поливная керамика византийского происхождения обнаружены при раскопках в Херсонесе Таврическом, рассказал замдиректора Института истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского госуниверситета Сергей Бочаров.

    «Найдены элементы сирийской керамики, она отличается голубым цветом. У нас, в Византии и в Северном Причерноморье, не знали краситель кобальт, который давал голубой цвет. А эти предметы как раз производства государства мамлюков, Египта и Сирии», – заявил Бочаров ТАСС.

    Археолог добавил, что найденная поливная керамика использовалась на кухне во время торжественных обедов и, скорее всего, была произведена в Константинополе.

    Среди находок есть и античная краснофигурная керамика. По словам ученого, этот более ранний материал попал в исследуемый пласт случайно.

    Раскопки на территории Херсонеса начались в сентябре. Археологи планируют охватить весь исследуемый участок за ближайшие пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после освобождения из заключения в Польше российский археолог Александр Бутягин возглавил экспедицию Эрмитажа на востоке Крыма.

    29 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    @ Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

    Клюквенный сок без добавленного сахара может помочь в профилактике кариеса, выяснили исследователи Иллинойсского университета в Чикаго.

    В ходе эксперимента ученые установили, что напиток замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. В исследовании участвовали 22 человека – 14 детей и восемь взрослых, сообщил Иллинойсский университет в Чикаго.

    Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами – природными соединениями с противовоспалительными свойствами. Они могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий, включая кишечную палочку, к клеткам.

    Профессор детской стоматологии Кристин Ву решила выяснить, способны ли эти вещества воздействовать и на бактерии зубного налета. Такие микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и напитков, выделяя кислоты, которые постепенно разрушают эмаль.

    В отличие от многих предыдущих работ, исследователи использовали не лабораторные экстракты, а доступные в продаже напитки. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни участники получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые – 27% подслащенный сок, третьи – обычную воду.

    Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

    В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

    Таким образом, напиток повлиял сразу на два процесса, связанных с развитием кариеса: рост бактериального налета и образование веществ, повреждающих эмаль. Авторы предполагают, что полученные результаты могут стать основой для разработки напитков с дополнительными полезными свойствами для полости рта.

    Еще одна задача – сделать чистый клюквенный сок более приятным на вкус. По словам Ву, его выраженная терпкость может ограничивать применение. В качестве возможного решения исследовательница рассматривает добавление подходящего заменителя сахара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские исследователи обнаружили связь между богатым сахаром рационом и размножением потенциально опасных бактерий при приеме антибиотиков. Летом ученые из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье. Американские исследователи признали свежую малину и клубнику переносчиками опасной кишечной инфекции.

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    30 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Эвакуированных жителей Алешек привезли в пункт размещения в Симферополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей города Алешки Херсонской области, пожелавших эвакуироваться в рамках гуманитарной миссии, доставили в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе.

    В ПВР подготовили помещения для размещения эвакуированных, развернули столовую и приготовили ужин, передает ТАСС. Врачи проводят осмотр доставленных людей и делают диагностику с применением мобильного флюорографа.

    Также на каждого человека заводят медицинскую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о возможности для жителей Алешек забрать домашних питомцев при эвакуации. Все желающие покинуть город смогли выехать в сторону России или Украины.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    28 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в убийствах

    СК: Двух киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в серии убийств

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственное управление СК по Республике Крым завершило расследование уголовного дела об убийствах 30-летней давности в отношении двух беглых участников организованной преступной группировки «Башмаки».

    Фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, они скрываются на территории другого государства и объявлены в розыск, сообщается в канале крымского управления СК в Max.

    По данным следствия, в январе 1996 года участники банды из-за передела сфер влияния застрелили члена другого криминального сообщества на улице Самокиша в Симферополе. В июне того же года один из обвиняемых убил трех знакомых с помощью пистолета и ножа в лесополосе возле села Живописное. В августе 1997 года они застрелили коммерсанта на Севастопольской улице из-за личного конфликта.

    В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Организованная преступная группировка «Башмаки», названная по фамилии одного из лидеров Виктора Башмакова, являлась одной из крупнейших банд Крыма в 1990-х годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае бывшего штатного киллера ореховской группировки Олега Пронина заметили за рулем такси в Крыму.

    В марте гособвинение запросило пожизненное заключение для лидера подмосковной ОПГ Константина Пискарева.

    В феврале отбывавший пожизненный срок бывший лидер люберецкой ОПГ Михаил Михайлов умер в колонии от сердечной недостаточности.

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    29 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    При раскопках в Помпеях нашли шкаф с предметами женского быта

    Tекст: Денис Тельманов

    Археологи нашли на территории древнеримского города Помпеи шкаф с сохранившимися предметами повседневной жизни, монетами и украшениями.

    Среди обнаруженных вещей оказались щипчики, приспособление для приготовления косметики, стеклянный флакон для благовоний, курильница, бронзовая лампа и посуда, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Археологического парка Помпей.

    Особый интерес представляет ожерелье с бусинами из кости, стекла, фаянса и горного хрусталя в форме фигурок богов, миниатюрных рук и ног, шишек и гроздьев винограда. Подобные украшения в Древнем Риме давали детям в качестве защитных амулетов и погремушек.

    Еще одной находкой стали 38 бронзовых монет в небольшом плетеном контейнере. Наличие в шкафу денег и предметов сентиментальной ценности позволяет предположить, что владельцы не успели забрать их после начала извержения Везувия в 79 году нашей эры.

    «Мы не можем с уверенностью установить личность обитателя дома, но эти фрагменты приближают нас к его повседневной жизни», – заявил директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении музыкального инструмента в ходе раскопок древней Трои.

    Летом на юге Мексики нашли нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В январе археологи обнаружили 31 древнюю гробницу с артефактами эпохи Западной Чжоу на северо-западе Китая.

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    29 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце выброс гигантского протуберанца

    ИКИ РАН: На Солнце произошел выброс протуберанца размером 500 тыс. километров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о выбросе на Солнце крупного плазменного образования размером около 500 тыс. километров, которое вряд ли вызовет серьезные последствия для Земли.

    Выброс крупного протуберанца размером около 500 тыс. километров зафиксирован на Солнце. Это гигантское плазменное образование в атмосфере звезды выглядит как плотное, относительно холодное облако или арка, удерживаемая магнитным полем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории отметили, что этот процесс попал в поле зрения сразу нескольких космических телескопов. По словам астрономов, газовое облако летит скорее вбок, чем в сторону Земли, и из ближайших планет на его пути окажется только Марс.

    Специалисты добавили, что протуберанец может задеть Землю лишь краем. Плазменное образование вряд ли вызовет серьезные последствия для магнитного поля планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя.

    В понедельник ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры.

    На прошлой неделе астрономы допустили возмущенный уровень геомагнитной активности в связи с предыдущим выбросом протуберанца.

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    28 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Совфед предложил отменить заочное обучение на инженеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Федерации предложил Министерству науки и высшего образования исключить заочное обучение по ряду инженерных и технических специальностей.

    Верхняя палата парламента рекомендует министерству актуализировать образовательные стандарты, чтобы исключить возможность заочного обучения по отдельным направлениям в области «Инженерное дело, технологии и технические науки», передает РИА «Новости».

    Ограничения должны коснуться специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологической независимости и лидерства России, уточняется в проекте постановления Совфеда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобрнауки сообщило о приоритетном распределении бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год для инженерных специальностей.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от устаревших профессий в вузах.

    Кроме того, президент Владимир Путин поручил проанализировать причины незавершения учебы студентами-инженерами.

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    29 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Ученый сообщил о превышении темпов потепления в России в 2,5 раза

    РАН: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле

    Темпы глобального потепления в России в 2,5 раза превышают средние показатели по планете, заявил научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко.

    «Темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете», – говорится в докладе, представленном Алексеенко на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия потребляет около половины используемого в мире тепла. По его словам, высокие потребности делают неэффективной ставку на развитие ветряной и солнечной энергетики, которая не сможет произвести достаточно тепла.

    Решением может стать геотермальная энергетика – использование глубинного тепла с применением микроволнового нагрева в скважинах. Ученый напомнил, что для этого на Камчатке создается Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике.

    Кроме того, перспективным направлением является развитие парогазовых установок для более эффективного использования газа, так как они позволяют на 50% снизить выбросы углекислого газа и расход топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил о возможности сдвига сроков наступления климатической зимы в Москве в связи с глобальным потеплением.

    В сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил повышение средней температуры в Москве на полтора градуса за тридцать лет.

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    29 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра объявили в Крыму

    МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в регионе на ближайшие двое суток в связи с ожидающимися сильными дождями, грозами и порывистым ветром.

    Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях действует вечером в четверг, а также ночью и утром в пятницу. В эти дни на полуострове прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление северо-восточного ветра до 12–17 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма в Max.

    В ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

    Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднения в движении автомобилей, особенно на горных перевалах. Спасатели не исключили подтоплений территорий и происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей. В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вызванных продолжительными ливнями подтоплений.

    Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы.

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    29 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Российские ученые создали препарат для лечения агрессивного рака груди

    В Томске создали новый радиофармпрепарат для борьбы с раком молочной железы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний нового таргетного радиофармпрепарата для диагностики и терапии агрессивного рака молочной железы.

    Специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в сотрудничестве с другими научными организациями разработали средство для направленной доставки радиоактивных изотопов непосредственно в раковые клетки, пишет РИА «Новости».

    «Завершена доклиника. Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования», – сообщил замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

    По его словам, в случае успеха разработка станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения рака груди после средства, появившегося в 1997 году. Основная сложность ядерной медицины заключается в создании специальных молекул, которые накапливаются исключительно в опухоли или ее окружении, не затрагивая здоровые ткани.

    Ученый отметил, что диагностическая часть препарата уже показала хорошие результаты в клинике. Этот этап позволяет убедиться в точном накоплении молекулы в очаге заболевания, после чего на опухоль можно воздействовать терапевтически с помощью того же вектора доставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе партия «Единая Россия» взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны.

    Ранее российские специалисты разработали новейшее радиофармацевтическое лекарственное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    До этого следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках лекарств для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области.

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    29 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Ученый спрогнозировал выращивание полупроводников на Луне

    Академик Латышев: Выращивать полупроводники в перспективе можно будет на Луне

    Tекст: Мария Иванова

    Разрабатываемая на МКС технология выращивания полупроводников может быть в перспективе перенесена на Луну, заявил директор Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН академик Александр Латышев.

    Технологии синтеза полупроводниковых материалов, проходящие испытания на Международной космической станции, могут применяться при освоении спутника Земли. «Эти технологии могут потом встать на Луне. Ведь у вас это будет, вы там на Луне, на Луне есть материал, который содержит кремний, то есть из которого можно это делать», – передает РИА «Новости» слова академика.

    По его словам, для реализации идеи потребуются специальные технологии. Латышев выразил уверенность, что рано или поздно человек начнет осваивать лунные ресурсы.

    Сейчас проект по выращиванию полупроводников на МКС продолжается, технология калибруется. Ученые успешно провели коррекцию после первого эксперимента и теперь выращивают однослойные структуры с планами перехода к многослойным. Как поясняли ранее в РКК «Энергия», космический вакуум позволяет создавать чистые полупроводниковые пленки, что является коммерчески перспективным направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия заявила о намерении развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов.

    В прошлом месяце научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый рассказал о зависимости промышленного освоения спутника от развития робототехники.

    В августе глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил уверенность в неизбежном освоении Марса, назвав первым этапом на этом пути освоение Луны.

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    30 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    New Scientist назвал самые странные научные истории последних лет

    Tекст: Игорь Иножарский

    Журнал New Scientist опубликовал подборку наиболее необычных и запоминающихся научных новостей, среди которых оказались эксперименты по обучению крыс вождению и попытки создания имплантата для женского удовольствия.

    Издание New Scientist вспомнило самые странные истории из мира науки. Одной из них стала идея хирурга Стюарта Мелоя по созданию имплантата, помогающего женщинам достигать оргазма. Новость об этом впервые появилась в 2001 году, однако устройство так и не прошло полных клинических испытаний из-за нехватки финансирования.

    Еще одно необычное открытие связано с поведением длиннохвостых макак на Бали. Ученые зафиксировали использование обезьянами каменных орудий в качестве секс-игрушек. По мнению специалистов, из-за подкормки людьми у приматов появилось больше свободного времени для подобных экспериментов.

    Журнал также напомнил об экспериментах Келли Ламберт из Университета Ричмонда, которая научила 18 крыс управлять маленькой машиной, используя медные рули. Исследователи выяснили, что этот процесс снижал уровень стресса у грызунов.

    В 2019 году внимание привлек случай 46-летнего мужчины с необъяснимой потерей памяти и головокружением. Как оказалось, после курса антибиотиков у него развился синдром автопивоварни: кишечник производил высокий уровень алкоголя при употреблении углеводов. Недавно другой пациент с аналогичным диагнозом вылечился благодаря трансплантации фекалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко заявил о превышении темпов глобального потепления в России в 2,5 раза по сравнению со средними показателями по планете. В понедельник проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о начале клинических испытаний нового препарата от сахарного диабета и ожирения. В субботу старший научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Шевлягин сообщил о разработке материала для повышения эффективности приборов ночного видения.

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    30 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Физики нашли математический способ объединить классическую и квантовую теории

    New Scientist: Ученые связали классическую и квантовую физику через энтропию

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые из Мичиганского университета Габриэле Каркасси и Кристин Айдала разработали математический подход «обратной физики», который позволил связать классическую и квантовую механику через показатели энтропии.

    Группа исследователей из Мичиганского университета под руководством Габриэле Каркасси и Кристин Айдалы развивает проект «обратной физики», призванный дать законам физики строгое математическое обоснование, пишет New Scientist. Авторы планируют выстроить надежный мост между двумя дисциплинами.

    «Когда математика выводится из правильных физических допущений, физические допущения могут быть выведены из математики», – объясняет Каркасси. По его словам, задача проекта – найти минимальный набор физических предположений для повторного вывода законов. Каркасси отметил, что традиционное преподавание физики строится на физических понятиях, к которым подбираются подходящие уравнения, а не наоборот.

    Команда проекта Assumptions of Physics работает над этой проблемой уже 11 лет. За это время ученые перевели практически всю классическую физику в форму математических эквивалентностей. Ключевым элементом в этих расчетах оказалась энтропия. Выяснилось, что ограничение ее изменения математически равноценно известным правилам развития системы.

    Кроме того, подход помог обнаружить связь между классической и квантовой физикой. Согласно выводам исследователей, классическая физика представляет собой аналог квантовой, но с высокой энтропией. Ученые надеются, что их работа поможет решить старые парадоксы, в частности, объяснить роль наблюдателя в квантовой механике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев назвал изучение нейтрино способом разгадать фундаментальные загадки Вселенной.

    В прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области квантовой физики.

    Нидерландская исследовательская школа астрономии сообщила о более быстром распаде Вселенной.

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    29 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Астрономы обнаружили вероятную карликовую планету за Плутоном

    Reuters: За Плутоном обнаружили карликовую планету диаметром 1,5 тыс. км

    Tекст: Мария Иванова

    Группа американских ученых обнаружила за Плутоном крупный ледяной объект, который может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой.

    Группа астрофизиков из США, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, выявила ледяной объект диаметром до 1,5 тыс. км, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Объект получил название 2026 ED138. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон при этом находится на расстоянии в 40 раз большем, чем наша планета.

    Астрофизики планируют провести ряд наблюдений для подтверждения статуса объекта и установления его примерной массы. Ученые полагают, что 2026 ED138 обладает достаточной массой для признания его карликовой планетой.

    В случае подтверждения объект станет одной из крупнейших известных карликовых планет. В настоящее время Международный астрономический союз признает существование пяти таких небесных тел: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исследователи космоса зафиксировали луноподобный объект сопоставимого с Юпитером размера за пределами Солнечной системы.

    В мае астрономы нашли признаки разреженной газовой оболочки у ледяного двойника Плутона диаметром около 470 км.

    В прошлом году астрономы обнаружили на околоземной орбите незамеченный ранее астероид, который может оказаться новой квазилуной Земли.

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    30 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Ученые назвали время начала магнитной бури на Земле

    ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле начнется в ночь на 31 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Расчетное время начала магнитной бури на Земле приходится на два-три часа ночи в субботу, 31 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные возмущения могут начаться на несколько часов раньше или позже, сообщает лаборатория в своем Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

    Время начала магнитной бури будет зависеть от того, когда Земля войдет в поток плазмы из корональной солнечной дыры. Отмечается, что эта дыра довольно большая и контрастная, одна из самых крупных за последнее время.

    Выброс протуберанца, зафиксированный накануне, не заденет Землю, так как он направлен в сторону Марса. Взаимодействие этого выброса с Землей исключено. Вспышечная активность на Солнце остается на нулевом уровне, последняя вспышка была зарегистрирована в среду утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о снижении уровня вспышечной активности на Солнце до нулевого показателя. Д

    нем ранее ученые зафиксировали на Солнце выброс крупного плазменного образования размером около 500 тыс. км.

    В понедельник специалисты предупредили о новой волне геомагнитных возмущений на Земле из-за воздействия корональной дыры.

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