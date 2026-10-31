Доля зарубежных командировок россиян выросла

Доля зарубежных командировок россиян за год выросла до 22%

Tекст: Дмитрий Зубарев

В среднем за последние пять лет на зарубежные поездки приходилось 16% всех командировок, а за последний год их доля выросла до 22%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков онлайн-сервиса для организации командировок Smartway.

За последний год на Китай пришлось 18% зарубежных деловых перелетов, на Казахстан – 14%, а на Турцию – 8%. География бизнес-поездок сместилась от Европы к Азии и странам ближнего зарубежья.

В пятерку наиболее популярных зарубежных направлений также вошли Узбекистан (6%) и Белоруссия (5%).

За последние годы география зарубежного бизнес-тревел существенно изменилась. Так, в 2021 году в десятку популярных направлений входили Италия, Германия и Франция.

Зарубежные командировки становятся важной частью деловых процессов российских компаний, а география поездок отражает изменения в международных экономических связях. На первый план выходят направления, где у бизнеса сохраняются возможности для работы с партнерами, развития проектов и выхода на новые рынки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об упрощении поездок граждан благодаря обоюдному безвизовому режиму между Россией и Китаем.

Также Москва и Пекин договорились продолжить работу по облегчению взаимных поездок.

Кроме того, спрос россиян на поездки в Китай в период майских праздников вырос на 188%.