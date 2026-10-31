  • Новость часаПожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Эксперт: Российский цвет года передаст актуальное настроение общества
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    31 октября 2026, 08:36 • Новости дня

    Володин сообщил о двукратном расширении оснований для выдворения иностранцев

    С ноября в России в два раза расширили список причин для выдворения мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах, включая расширение более чем в два раза перечня правонарушений для выдворения иностранцев из России.

    «Законы и другие изменения, вступающие в силу в ноябре. Совершенствование миграционной политики. Более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих, кроме штрафа, выдворение иностранных граждан из нашей страны за совершение ими правонарушений. Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, теперь – в 45», – написал Володин.

    В перечень правонарушений вошли неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего, распространение оскорбляющей человеческое достоинство информации и нарушение общественного порядка. Кроме того, иностранцам грозит выдворение за дискредитацию Вооруженных сил, призывы к санкциям против России и нарушение прав и свобод человека. Эти нормы вступят в силу 3 ноября.

    С 1 ноября упростится оплата счетов благодаря новым обязанностям федерального казначейства, а 2 ноября завершится эксперимент по автоматизации управления льготными авиаперевозками. Помимо этого, с 26 ноября появятся новые основания для предоставления отчетов бюро кредитных историй, а сами организации обяжут направлять данные по запросу судебных приставов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

    Спикер нижней палаты парламента заявил о сокращении срока прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев.

    Также председатель Государственной думы анонсировал увеличение более чем в два раза количества административных правонарушений для выдворения иностранных граждан из России.

    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

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    30 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала ввести отдельную выплату для врачей-наставников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» выступает за закрепление единых федеральных правил и отдельной оплаты труда для врачей-наставников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Единая Россия» поставила вопрос о выплатах врачам-наставникам еще на этапе формирования новой системы, сообщается в канале партии в Max.

    Партия предложила закрепить единые федеральные правила, определить порядок назначения наставников и предусмотреть отдельную оплату их труда.

    «Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит и качество подготовки молодых специалистов, и устойчивость медицинских коллективов», – заключила парламентарий.

    С 1 марта 2026 года молодые медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег. В зависимости от специальности и места работы этот период составляет от полутора до трех лет. В настоящий момент единого федерального размера доплаты нет, а конкретные параметры зависят от региональных систем оплаты труда и решений медицинских организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Единая Россия» заявила о намерении защищать права пациентов при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    В начале прошлого месяца в России решили разработать унифицированную схему начисления заработных плат для сотрудников сферы здравоохранения.

    В августе партия предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей

    Африканские предприниматели в Москве пришли в восторг от российского мороженого

    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское мороженое вызвало неподдельный интерес у африканских бизнесменов, приехавших в Москву на саммит Россия – Африка, рассказал глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.

    По его словам, в африканских странах мороженое является деликатесом, передает РИА «Новости». На конференции «Бизнес-диалог Москва – Африка» гостям предложили угощения, среди которых «гвоздем» стало мороженое: шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

    «Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту – для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса», – заметил Гоуенд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на полях саммита госкорпорация «Росатом» и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о включении сельского хозяйства, транспорта, промышленности и поставок оборудования в ключевые направления сотрудничества.

    В среду президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    30 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

    Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

    В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.

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    30 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр

    В Киеве начали строить новые переправы через Днепр

    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве, сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта страны Николай Калашник.

    По словам Калашника, есть одобренный правительством проект, который предусматривает быстрое возведение альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, передает ТАСС.

    «В общей сложности намечена 21 мостовая переправа. Работы в Киеве уже начались, первые мосты заработают в начале 2027 года», – заявил Калашник.

    Южный мост является одной из ключевых переправ столицы Украины, соединяющей левый и правый берега Днепра. По данным издания «Страна», по нему осуществляется существенная часть военных перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о масштабных пробках на Днепровской набережной в Киеве из-за перекрытия поврежденного Южного моста.

    Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о намерении построить комбинированные водные переправы через Днепр.

    В тот же день Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста.

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    30 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»

    Пентагон потребовал от Европы «не дразнить русских»

    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона в последние недели на двусторонних встречах призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Американские военные в последние недели на закрытых встречах с представителями ряда стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, призвали их сдержаннее высказываться о рисках, исходящих от России, полагая, что чрезмерно жесткие заявления европейских лидеров подрывают безопасность континента, сообщили четыре осведомленных источника, передает Reuters.

    Официальный представитель Пентагона, комментируя информацию, заявил: «Частные разговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения». По словам источников, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби на встрече с одним из прибалтийских чиновников подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских, и привел в пример высказывания европейских политиков, что Россия «загнана в угол, как крыса».

    В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей, так как спецслужбы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, снижали оценку риска прямой проверки Россией механизма коллективной обороны НАТО, в то время как другие разведслужбы альянса предупреждали о нарастающей диверсионной активности Москвы.

    На этом фоне администрация Дональда Трампа продвигает идею переговоров о завершении полномасштабного конфликта на Украине, предлагая Москве послабление санкций и одновременно настаивая на ограничении украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а Пентагон пересматривает численность американского контингента в Европе и требует от союзников взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Минобороны США на встречах с властями Эстонии, Латвии и Литвы указали на необходимость смягчить конфронтационную риторику о якобы исходящей от Москвы угрозе. В среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости готовности Британии и стран НАТО к войне с Россией. В начале месяца европейские представители отвергли инициативу США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

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    30 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Кристина Орбакайте не намерена обращаться в правоохранительные органы из-за появления надписей на заборе ее дома в Подмосковье, сообщила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

    Разрисованный граффити в Подмосковье особняк оказался домом певицы Кристины Орбакайте. Обращаться в полицию по этому поводу собственница не планирует, сообщила ТАСС помощница матери Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой, Елена Чупракова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу неизвестные оставили надпись на заборе дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки.

    В августе знаменитый замок Пугачевой в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин.

    В июле Алла Пугачева уступила свою роскошную квартиру на побережье Атлантического океана Кристине Орбакайте за один доллар.

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    30 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли

    Глава ДПФ Мальцев опроверг сообщения об отказе от ремонта «Петра Великого»

    Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Никакого решения о судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    Мальцев заявил, что специальная комиссия не выносила решений о нецелесообразности модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий», передает РИА «Новости».

    «Никакого, даже предварительного, решения о дальнейшей судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось», – заявил Мальцев.

    По его словам, уникальный проект 1144 атомного крейсера должен быть сохранен. Председатель ДПФ добавил, что вместе с отремонтированным и модернизированным собратом «Адмирал Нахимов» корабли смогут составить уникальную по своей мощи ударную группировку.

    Ранее в пятницу стало известно: глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил о предварительном решении специальной комиссии отказаться от модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий».

    В июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев заявил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

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    30 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ

    Новак: Киев возобновил атаки на российские НПЗ

    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По словам вице-премьера, в ходе сегодняшней атаки небольшие повреждения получил один НПЗ. Всего в пятницу Киев атаковал три российских НПЗ и один газохимический комплекс, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о направленности ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре на создание очагов нестабильности.

    Ранее Новак сообщил о совместной работе нефтяных компаний и Министерства обороны над усилением систем противовоздушной обороны для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.

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    30 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    @ Christopher Levy/ZUMA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) в срочном порядке рассмотрит шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Организация заявила, что исполнит решение инстанции по России и оценит процесс допуска отечественных команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал IIHF разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. При этом в федерации подчеркнули, что разочарованы подобным постановлением.

    Сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил о возможности подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения отечественных клубов и сборных.

    Также министр спорта Михаил Дегтярев назвал обреченными попытки Киева оспорить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.

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    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой

    Глава Газпрома Миллер предсказал Европе рост цен на газ до 2,5 тыс. долларов

    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В случае холодной зимы цены на газ в Европе могут достигнуть 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Уровень 1200 долларов за тысячу кубометров, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

    Отмечается, что европейцы установили серию исторических антирекордов по закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). Например, в Германии, являющейся крупнейшим потребителем газа в Европе, хранилища заполнены только на 61,6%.

    «Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров», – подчеркнул Миллер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

    Европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В середине месяца глава Газпрома Алексей Миллер заявил о долгосрочном сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе.

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    30 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля

    Центризбирком Израиля: Правящая коалиция получила 53 места в Кнессете

    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала итоговые результаты выборов в Кнессет 26-го созыва, по которым коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 53 места против 48 у оппозиции и 19 у арабских партий.

    Центральная избирательная комиссия Израиля в пятницу ночью объявила окончательные итоги парламентских выборов после подсчета бюллетеней из двойных конвертов, сообщает Israel National News. Первое место заняла партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с 27 мандатами, второе – «Яшар» Гади Айзенкота с 21 местом, третье – «Вместе» Нафтали Беннета с 12 местами. Объединенный список получил 11 мест, «Демократы» и «Раам» – по восемь, «Исраэль бейтену», «Оцма йехудит» и «Яадут ха-Тора» – по семь, «Шас» и Религиозно-сионистская партия – по шесть. Явка составила 77,9%, всего подсчитано 5 млн 716 тыс. 665 голосов.

    Комиссия также сообщила о расследовании Шин Бет по подозрению в манипуляциях на выборах, инициированном по указанию председателя комиссии судьи Ноама Сольберга. «Вчера глава Шин Бет представил председателю комиссии секретные разведданные, что привело к открытию расследования. С одобрения председателя основные моменты ранее также были представлены премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Яиру Лапиду и главе партии «Яшар» Гади Айзенкоту», – заявил исполняющий обязанности гендиректора комиссии Дин Ливне. По его словам, расследование не затронет итоги выборов и не касается конкретного сектора населения; окончательные результаты планируется передать президенту страны в среду, 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьер-министра Израиля после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, не добившись большинства. В среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду на то, что рекордный результат арабских партий позволит противникам Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. «Ликуд» Нетаньяху вышел в лидеры на выборах после подсчета почти половины голосов.

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