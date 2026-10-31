На Алтае возбудили уголовное дело после гибели сотрудника МЧС

На Алтае завели уголовное дело из-за гибели пожарного

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Уголовное дело возбуждено, но для проверки обстоятельств», – сообщили в оперативных службах ТАСС. Статья Уголовного кодекса не уточняется.

Большаков пропал 17 октября, когда уехал на личном автомобиле на пасеку и не вернулся домой. На следующий день его машину нашли в урочище Ак-Кая. Внутри был обнаружен чехол от ружья, но самого оружия не оказалось. Предполагается, что перед исчезновением мужчина добыл косулю.

Спасатели обследовали более 120 кв. км территории. Поиски завершились 30 октября, когда тело пожарного нашли с огнестрельным ранением головы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в экстренных службах сообщил об обнаружении тела Игоря Большакова в Горном Алтае с огнестрельным ранением.

Во вторник правоохранительные органы уточнили информацию о взятом Игорем Большаковым перед исчезновением ружье и подстреленной косуле.

Следственный комитет начал процессуальную проверку после пропажи сотрудника МЧС.