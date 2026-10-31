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    31 октября 2026, 08:29 • Новости дня

    Россия и Мозамбик обсудили запуск прямого авиасообщения

    Мозамбик предложил России запустить прямые авиарейсы через Накалу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское правительство и власти Мозамбика рассматривают возможность открытия прямых рейсов с опорой на город Накала, сообщил министр транспорта и логистики африканской страны Жуан Жорже Матломбе.

    Представители Мозамбика обсудили вопрос открытия авиасообщения с министерством транспорта России на полях саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас работаем с правительством России. Нам подсказали, с кем можем сотрудничать, чтобы оценить, можем ли улучшить региональную связанность – запустить рейсы из Накалы в Россию, а также в Азию... Да, это были бы прямые рейсы», – заявил Жуан Жорже Матломбе.

    По словам главы ведомства, город Накала на севере страны имеет выгодное местоположение рядом со столицами Малави, Зимбабве и Замбии. Министр подчеркнул, что этот населенный пункт также располагает лучшим аэропортом и лучшим глубоководным портом в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр транспорта и гражданской авиации Сьерра-Леоне Альхаджи Фандай Турай сообщил о заинтересованности республики в установлении прямого авиасообщения с Россией.

    Во вторник президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Москвой в сфере экономики.

    30 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей

    Африканские предприниматели в Москве пришли в восторг от российского мороженого

    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское мороженое вызвало неподдельный интерес у африканских бизнесменов, приехавших в Москву на саммит Россия – Африка, рассказал глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.

    По его словам, в африканских странах мороженое является деликатесом, передает РИА «Новости». На конференции «Бизнес-диалог Москва – Африка» гостям предложили угощения, среди которых «гвоздем» стало мороженое: шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

    «Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту – для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса», – заметил Гоуенд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на полях саммита госкорпорация «Росатом» и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о включении сельского хозяйства, транспорта, промышленности и поставок оборудования в ключевые направления сотрудничества.

    В среду президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
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    30 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    На саммите Россия – Африка подписали 53 межправительственных документа

    По итогам саммита Россия – Африка подписали 53 документа о сотрудничестве

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники третьего саммита и экономического форума Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений.

    На полях саммита было заключено 53 межправительственных и межведомственных документа, передает сайт президента России.

    В перечень вошли, к примеру, договор об основах отношений между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой, а также соглашение с Намибией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

    Мероприятия в рамках третьего саммита Россия – Африка проходили в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина на полях саммита Россия – Африка. В дни саммита президент России провел порядка 20 встреч с иностранными лидерами. Сам Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений. Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    30 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки

    Лихачев: Девять государств Африки проявили интерес к плавучим АЭС Росатома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сразу девять африканских государств проявили интерес к технологии плавучих атомных электростанций (АЭС) Росатома, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на форуме Россия – Африка.

    Выход к морю имеют 38 из 54 стран Африки, плавучие энергоблоки являются реальным решением для растущих экономик континента с колоссальной потребностью в энергии, пояснил Лихачев.

    «В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии», – цитирует его РИА «Новости».

    Гендиректор госкорпорации также заявил, что Росатом планирует в ближайшее время начать изыскательские работы на месте строительства будущей АЭС большой мощности в Эфиопии.

    Кроме того, Лихачев добавил, что еще четыре страны обсуждают с Росатомом возведение станций большой мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росатом сообщил о готовности принять активное участие в возможном проекте строительства второй атомной электростанции в Узбекистане.

    В середине месяца гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил о позитивном восприятии армянской стороной предложения о строительстве в республике нового атомного энергоблока.

    В августе Москва и Каир рассмотрели перспективы совместного строительства компактных атомных электростанций на воде.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    30 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении

    Лихачев: Росатом приобрел компанию для освоения литиевого месторождения в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о приобретении малийской компании для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула.

    «На сегодняшний день ... мы приобрели непосредственно компанию местную для реализации этого проекта», – приводит РИА «Новости» заявление Лихачева на полях форума Россия – Африка.

    По его словам, в настоящий момент на месторождении полным ходом идут изыскания. В ходе первого этапа работ специалистам госкорпорации удалось увеличить запасы месторождения в два раза – до более чем 400 тыс. тонн литиевого концентрата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об интересе девяти африканских государств к технологии плавучих атомных электростанций.

    В четверг руководитель госкорпорации рассказал о продолжении обсуждения развития сотрудничества в атомной сфере с Вашингтоном.

    В среду компания выразила надежду на возведение новых атомных энергоблоков в Иране.

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    30 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    @ Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Демократической Республикой Конго Феликсом Чисекеди сообщил, что в России хорошо знают, помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу.

    Глава государства отметил, что Лумумба был истинным борцом за свободу и независимость африканских народов, передает РИА «Новости». «Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Накануне российский лидер выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка в Москве.

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    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

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    30 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин провел переговоры с лидером Южного Судана в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел в Москве переговоры с лидером Республики Южный Судан Салвой Кииром, прибывшим на саммит Россия – Африка.

    Встреча глав двух государств состоялась в пятницу в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Власти Южного Судана назвали приоритетными направлениями сотрудничества с Москвой добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и нефтяную отрасль. Руководство африканской республики рассчитывает привлечь в страну российский бизнес.

    Кроме того, Южный Судан заинтересован в поставках российской сельхозтехники и оборудования для геологоразведочных работ. Россия рассматривает возможность импорта из африканского государства косметических масел, орехов, фруктов, чая и кофе.

    Республика Южный Судан провозгласила независимость в 2011 году и является самым молодым государством в мире. Россия вошла в число первых стран, признавших суверенитет республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.

    Глава российского государства передал председателю Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану подготовленную Москвой дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

    В среду Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина

    Президент Эритреи на встрече в Москве назвал Путина сильным человеком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил энергичность российского лидера и его активное участие в двусторонних мероприятиях.

    «Для меня честь вновь увидеться с вами, господин президент. И я вижу, что вы полны сил, принимаете участие в этих встречах. Для меня интересно наблюдать за таким сильным человеком», – передает слова Афеворки РИА «Новости».

    Лидер африканского государства добавил, что с большим интересом наблюдает за сохранением статуса России как сильной страны. Кроме того, он высоко оценил вклад Москвы в развитие двусторонних отношений с государствами Африканского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина «на ногах» на полях саммита Россия – Африка. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    Ранее президент России раскрыл свои способы сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин высоко оценил внимание к русскому языку в ЦАР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ценит внимание, которое уделяется русскому языку в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой.

    «В вашей столице создана ассоциация выпускников советских и российских вузов, действует культурный центр «Русский дом» и центр открытого образования на русском языке. Мы высоко ценим, господин президент, ваше внимание к этим вопросам», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку республике, а число заявок от граждан ЦАР на обучение в российских вузах продолжает расти. Российский лидер также отметил солидарность двух стран на международной арене и поблагодарил ЦАР за поддержку инициатив Москвы в ООН.

    В свою очередь Туадера поблагодарил Путина за исключительную организацию саммита Россия – Африка. По его словам, форум подтвердил возможность создания партнерства между Африкой и Россией на основе взаимного уважения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.

    Туадера заявил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства на переговорах.

    В тот же день Путин сообщил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

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    30 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия обсудила расширение географии полетов с четырьмя странами Африки

    Никитин: Россия обсудила увеличение числа рейсов в Египет, Марокко и Танзанию

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Андрей Никитин заявил, что Москва обсуждает расширение географии полетов и увеличение количества авиарейсов с четырьмя африканскими странами.

    По его словам, Россия ведет переговоры об увеличении числа авиарейсов и расширении географии полетов с Египтом, Марокко, Сейшелами и Танзанией, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что прямое авиасообщение уже установлено с некоторыми странами континента. В частности, со 2 июля 2026 года авиакомпания Air Tanzania выполняет регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар.

    Никитин добавил, что Москва открыта для авиакомпаний всех государств Африки и готова рассматривать их заявки на выполнение полетов в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности проведения Владимиром Путиным двусторонних переговоров со всеми странами Африки.

    В четверг Тунис начал прорабатывать возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России.

    В среду Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    30 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Названо число посетивших саммит «Россия – Африка» в Москве делегаций

    МИД: На саммит «Россия – Африка» прибыла 61 делегация из 65 приглашенных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила, что на саммит «Россия – Африка» приехала 61 делегация.

    По словам Довгаленко, в Москву для участия в саммите «Россия – Африка» прибыла 61 делегация из 65 приглашенных, передает РИА «Новости». «Чтобы назвать вам цифры, могу сказать, что приглашены были 65 делегаций, в Москву приехало 61. Из стран у нас отсутствуют только Малави, Сан-Томе и Принсипи, Эсватини и одна панафриканская структура, а именно Африканский банк развития не приехал. Все остальные делегации приехали», – сказала она «Вестям».

    Дипломат добавила, что африканские партнеры выражают благодарность и отмечают большой успех прошедшего саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Во вторник министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на мероприятие.

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    30 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Путин поблагодарил лидера Мали за растущий в стране интерес к русскому языку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой поблагодарил его за популярность изучения русского языка в стране.

    В ходе встречи Путин отметил растущий интерес в Мали к изучению русского языка, передает РИА «Новости». «Мы продолжаем работать по этому направлению и в более широком плане. В Мали популярным стало изучение русского языка. Мы вам благодарны за то, что вы уделяете этому внимание. Действует шесть центров русского языка и культуры», – заявил российский лидер.

    Путин также отметил уровень гуманитарного взаимодействия двух стран. С учетом интереса у малийской молодежи к получению образования в России Москва увеличила квоту до 300 стипендий для абитуриентов из этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с Ассими Гойтой в Большом Кремлевском дворце. В тот же день российский лидер заявил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

    Накануне президент России отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

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    30 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом ЦАР в Кремле

    Путин провел переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, прибывшим на саммит Россия – Африка.

    Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». В марте этого года лидеры уже встречались в Москве, тогда российский президент подчеркнул перспективы сотрудничества двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.

    Также среди возможных сфер взаимодействия отмечалось освоение запасов минерального сырья. ЦАР выразила заинтересованность в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также предложила манго, кунжут, черный перец и высококачественную древесину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства.

    В марте президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил признательность за поставку злаков.

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