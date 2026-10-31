Роспотребнадзор назвал оптимальное время для вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор определил оптимальные месяцы для прививки от сезонного гриппа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оптимальным периодом для вакцинации считается осень, передает РИА «Новости».

«Оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь, до начала устойчивого сезонного подъема заболеваемости. Иммунитет формируется в течение двух-трех недель после введения вакцины», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что прививка в первую очередь необходима группам риска: маленьким детям, людям старше 60 лет, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. Вакцинация также показана медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам системы образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора назвали заблуждением мнение о многолетнем действии прививки от гриппа.

Во вторник в ведомстве сообщили о выявлении в России более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.