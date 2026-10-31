Американец Алекси установил мировой рекорд на 100-метровке вольным стилем

Федерация плавания США: Джек Алекси побил мировой рекорд на 100-метровке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортсмен показал рекордное время на отборочных соревнованиях в Уэстмонте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию плавания США.

Джек Алекси превзошел достижение австралийца Кайла Чалмерса 2021 года и идентичный результат россиянина Егора Корнева, показанный на этапе Кубка мира в Баку в 2026 году. Предыдущий рекорд составлял 44,84 секунды.

В активе 23-летнего пловца золотая и серебряная медали Олимпийских игр в Париже. Кроме того, спортсмен является четырехкратным чемпионом мира, две награды высшего достоинства он завоевал на короткой воде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская пловчиха Евгения Чикунова стала победительницей этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане.

Также российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Кроме того, российский спортсмен Егор Корнев повторил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Баку.