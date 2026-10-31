Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

«Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.