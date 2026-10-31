Клуб НХЛ «Тампа» отказался обменивать нападающего Кучерова

Клуб «Тампа» отказался обменивать российского нападающего Кучерова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий Никита Кучеров отказался подписывать новый контракт с клубом «Тампа» и запросил обмен, передает ТАСС со ссылкой на журналиста Эллиотта Фридмана. Игрок уже сообщил о своем желании партнерам по команде и руководству.

«У нас однозначно нет желания обменивать Никиту», – заявил Брисбуа. Он добавил, что в клубе осведомлены о заявлениях прессы относительно будущего хоккеиста.

Кучеров выступает за «Тампу» на протяжении всей карьеры в НХЛ и проводит в клубе последний сезон по восьмилетнему контракту, который истекает в 2027 году. Россиянин является двукратным обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром в истории команды, на его счету 1139 очков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский нападающий Никита Кучеров достиг отметки в 100 набранных очков в сезоне Национальной хоккейной лиги.