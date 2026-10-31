В ОП болезнь питомца назвали уважительной причиной неявки на работу

Болезнь домашнего питомца назвали уважительной причиной отгула

Tекст: Катерина Туманова

«ДТП или поломка транспорта могут быть признаны форс-мажором, если они реально помешали работнику добраться до работы, а подтвердить это можно справками от ГИБДД, транспортных компаний или МЧС. <…> Болезнь домашнего питомца можно рассматривать в качестве уважительной причины для работодателя», – заявил Машаров ТАСС.

Он отметил, что понятие «форс-мажор» отсутствует в Трудовом кодексе России, однако на практике суды признают таковыми объективные и непредотвратимые ситуации, на которые работник не мог повлиять.

Кроме того, уважительными причинами отсутствия на рабочем месте могут быть застревание в лифте, отключение связи у удаленных сотрудников, коммунальные аварии, непогода, отмена рейсов, уход за больными родственниками и участие в похоронах.

При этом о плановом отсутствии, например, для сдачи крови или визита в суд, работодателя необходимо уведомлять заранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Машаров ранее сообщил о введении понятия стажировки в Трудовой кодекс России с 1 марта 2027 года. В прошлом месяце он предупредил о новой уловке мошенников с обвинениями покупателей гипермаркетов в финансировании украинской армии.

В августе Машаров сообщил о двукратном увеличении лимита сверхурочной работы в России.