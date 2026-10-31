Россия пообещала не пускать союзников Запада в Совбез ООН

Москва выступила против принятия стран Запада в Совбез ООН

Tекст: Катерина Туманова

В настоящий момент не существует концепции реформы СБ ООН, которая поддерживалась бы большинством стран-членов, передает РИА «Новости» слова Евстигнеевой.

Заместитель постпреда пояснила, что отсутствие согласованной модели связано с попытками западных государств «протащить под шумок» в Совбез своих союзников по НАТО и ЕС вместе с развивающимися странами.

Евстигнеева подчеркнула, что западные государства и так «перепредставлены» в СБ ООН.

«Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать», – заключила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к реформе Совета Безопасности ООН. В тот же день он выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН.

Ранее президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для его превращения в более инклюзивный орган.