Минздрав разработал стандарт лечения мозолей с помощью лазера и мочевины

Проект приказа ведомства предусматривает использование электрокоагуляции, лазерного удаления пораженных тканей кожи и препаратов с мочевиной, передает РИА «Новости».
«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», – говорится в документе.
Помощь будет оказываться амбулаторно и в плановой форме. Средняя продолжительность лечения составит 39 дней. Для диагностики пациентам потребуется пройти осмотр у врача-дерматовенеролога и сдать микробиологическое исследование на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам.
Также предусмотрены консультации хирурга.
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