Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике мышиной лихорадки

Роспотребнадзор назвал способы защиты от мышиной лихорадки

Tекст: Катерина Туманова

«Для профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом необходимо защищать жилые и хозяйственные помещения от проникновения грызунов, хранить продукты и питьевую воду в плотно закрытых емкостях, своевременно убирать мусор и соблюдать гигиену рук», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре отметили, что уборку помещений, где могли находиться грызуны, нужно проводить влажным способом с использованием дезинфицирующих средств, перчаток и респиратора. При появлении признаков заболевания после возможного контакта с животными следует незамедлительно обратиться к врачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о наличии случаев заболевания мышиной лихорадкой в стране на фоне тенденции к снижению заболеваемости.

Во вторник в России выявили более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю. Роспотребнадзор также сообщил о выявлении лихорадки Зика у вернувшейся с Бали россиянки.