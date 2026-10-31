РЖД ввели прогрессивную шкалу сборов за возврат билетов на поезда

РЖД изменили правила возврата билетов на поезда

Tекст: Катерина Туманова

Сбор составит от 1% до 10% от тарифа на проезд. При возврате документа за 45 суток и более удержат 1%, от 30 до 44 суток – 3%, от 10 до 29 суток – 5%, а за девять и менее дней – 10%, передает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

В настоящее время за сдачу билета взимается фиксированная сумма в 3,7 рублей, которая сохранится до 30 ноября включительно.

Новая прогрессивная шкала затронет только билеты, приобретенные с 1 декабря. Чем раньше пассажир решит отказаться от поездки, тем меньшую сумму потеряет.

Нововведение должно сократить количество массовых возвратов перед рейсом. В 2025 году пассажиры сдали более 25 млн билетов, при этом больше половины из них возвращались за пять и менее дней до отправления, и лишь 39% выкупались повторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс обновил правила оказания услуг на железной дороге и напомнил, что осенью станет проще вернуть билеты на электрички.

РЖД отказались ограничивать высоту переносок для животных в поездах.

