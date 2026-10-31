Эксперт объяснил выходы медведей к людям последствиями охоты

Эксперт объяснил выходы медведей к людям трофейной охотой

Tекст: Катерина Туманова

«Численность медведей всегда была стабильна до тех пор, пока в стране массово не стала доступна трофейная охота на крупных медведей-самцов. Именно большой медведь, самец-доминант, является регулятором численности поголовья медведей. Медведицы находились в постоянном страхе, зная про опасность гибели медвежат от лап доминанта, и, как следствие, в таком же страхе воспитывались медвежата, им прививалась осторожность на каждом шагу», – заявил Иванов РИА «Новости».

В результате естественного отбора выживали только наиболее осторожные медвежата, приученные бояться неизвестного, включая человека.

Сокращение численности самцов привело к тому, что медведицы перестали бояться за потомство.

«Изменилась модель поведения медведей – уже не в одном поколении они растут без страха за свою жизнь. В связи с этим и участились их выходы к людям», – считает эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Красноярском крае сообщили о гибели охотника на медведей Виталия Елфимова. В среду дорожный рабочий на полуострове Таймыр подвергся нападению белого медведя. Во вторник власти Тувы предупредили о сохранении опасности выхода бурых медведей к населенным пунктам как минимум до декабря.